“Altro che bella Roma, il Milan poteva farne 8!” ▷ Vocalelli demolisce la Roma a San Siro

La Roma cade in casa del Milan. A San Siro la partita finisce 1-0, siglato da Pavlovic su assist di Rafa Leão.

Nei primi 35 minuti, però, sono i giallorossi a fare la partita: la squadra di Gasperini prende il controllo del gioco e schiaccia i rossoneri nella loro metà campo. Tante le occasioni create — dall’esterno di Dybala al colpo di testa di Ndicka, fino ai tentativi dalla distanza di El Aynaoui e Cristante — ma la Roma non riesce a concretizzare la propria superiorità.

Il Milan resiste, cresce con il passare dei minuti e alla prima vera opportunità colpisce: Leão sfonda sulla sinistra e serve un pallone d’oro a Pavlović, che con freddezza batte Svilar e decide la partita. Da quel momento, i giallorossi calano mentalmente e rischiano il tracollo.

I padroni di casa creano una serie di palle gol nitide, ma non riescono a chiudere definitivamente la partita. Fofana si divora un gol praticamente fatto, sbagliando un rigore in movimento, Svilar compie diversi miracoli, Nkunku colpisce il palo, Hermoso salva sulla linea.

La Roma resta comunque in partita e all’82’ ha un’occasione clamorosa per pareggiarla. Su calcio di punizione dal limite dell’area di rigore, il tiro di Pellegrini viene bloccato dal braccio di Fofana. Calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il solito Paulo Dybala. Il sinistro dell’argentino – che fino ad allora aveva segnato tutti i 18 rigori calciati con la maglia giallorossa – viene però ipnotizzato da Maignan, che para e salva porta e risultato. Nella sfortuna, arriva anche un altro colpo per la Roma: Dybala si fa male calciando ed è costretto a lasciare il campo.

La squadra di Gasperini torna così da San Siro con l’amaro in bocca: una buona prestazione nei primi 35′, tante occasioni sprecate e la sensazione di aver lasciato punti pesanti per strada.

Ferrajolo: “Roma, Gasperini disastroso. Perché ha messo Bailey? Serviva un attaccante!”

La sconfitta della Roma a Milano continua a far discutere. In diretta a Radio Radio lo Sport, le nostre ‘Teste di Calcio’ hanno commentato il big match di San Siro.

Per Ferrajolo, la Roma ha pagato molto le scelte del suo allenatore, Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese ha riproposto dall’inizio la stessa squadra che era uscita vincente dal Mapei Stadium, con Dybala impiegato nel ruolo di falso nove. Una mossa che, almeno nei primi 35 minuti, aveva dato i suoi frutti, ma che alla lunga ha mostrato i propri limiti.

Nel secondo tempo, con la squadra costretta a inseguire, la Roma ha spinto molto sulle fasce, mettendo in area una quantità notevole di cross. Tuttavia, l’area di rigore è rimasta spesso vuota: l’unico centravanti di ruolo, Dovbyk è stato inserito solo al 75’.

Il ‘Presidente’ non ha nascosto le proprie perplessità: “Ieri sera i cambi di Gasperini sono stati infelici. È partito con i due piccolini, Soulé e Dybala, ma nel secondo tempo vuoi mettere Dovbyk? Che senso ha mettere Bailey, che tra l’altro continua a deludere? Hai già in campo due “ballerini”, perché metterne un terzo? Non riesco a capire perché lo abbia fatto. Ci voleva un attaccante. La Roma ha fatto molti cross alti, chi li doveva prendere? Dybala? La Roma ha pagato molto questo errore“.

Vocalelli controcorrente: “La fase difensiva è stata disastrosa!”

Non tutti condividono l’ottimismo che ha accompagnato la prestazione della Roma a San Siro. Se molti analisti hanno sottolineato i primi 35 minuti dominanti dei giallorossi, Alessandro Vocalelli si è detto in netto disaccordo con chi parla di una “bella Roma sfortunata“.

Per il giornalista, il problema della squadra di Gasperini non è stata tanto la mancanza di cinismo sotto porta, quanto la fragilità difensiva e le numerose occasioni concesse al Milan: “Sono un po’ imbarazzato. Da ieri sento che la Roma è stata bellissima e gli è mancato solo il gol. Non sono d’accordo. Le partite non durano 35′, i giudizi parziali sono inutili. Tutto questo entusiasmo mi sembra molto esagerato. Per altro, il problema ieri sera non è stato il gol mancato, ma che ne poteva prendere 8. Nel gol ci sono stati tre errori individuali, due minuti dopo c’è stata la clamorosa occasione di Fofana all’altezza del dischetto. Nel secondo tempo ci sono stati due miracoli di Svilar, salvataggi sulla linea, pali, errori da due metri e noi stiamo parlando del gol mancato? Oltre a questi 35′ che vi hanno fatto impazzire, per il resto della partita ha subito come nessun’altra squadra avrebbe fatto facendo gravi errori individuali e collettivi. Prendere quel gol con la squadra completamente sbilanciata e tre errori individuali non compensa il fatto che ha giocato 30′. Così non basta…“.