Il big match di questa giornata tra Milan e Roma termina con la vittoria dei rossoneri, complice anche un rigore sbagliato da Dybala, l’analisi a caldo della partita viene affidata come di consueto a Luigi Ferrajolo: “Quando l’unico giocatore su cui noi facciamo affidamento per fare gol sbaglia un rigore quando non li sbaglia mai… Partita stranissima. Prima mezz’ora una grande Roma come mai si era vista quest’anno. Poi il gol ha cambiato la faccia del Milan.

Nel secondo tempo bisogna essere onesti, potevano fare due o tre gol tranquillamente. Non stai giocando contro una squadretta, stai giocando contro il Milan, non si possono sbagliare certi gol. A me il fatto che la Roma non sia andata in testa da sola non mi interessa, mi interessava capire la consistenza della Roma. L’unico problema della squadra è che non ha giocatori che vedono la porta, non c’è nessuno che vede la porta centrocampisti compresi”.