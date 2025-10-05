George Russell 10 e lode

Singapore, vado a Singaporeeee…e domino le qualifiche, vinco la gara, dopo essere partito alla perfezione, dopo aver dimostrato come si sfrutta al massimo il potenziale degli pneumatici.

Max Verstappen 9

La macchina non lo avrebbe consentito; lui l’ha presa per mano

e, profondendo tutta la sua lucida competitività, oltre che una guida fulgida, ha tenuto dietro le McLaren. Chapeau.

Mercedes 8,5

Un grande lavoro di concetto nel ripensare vari aspetti della monoposto. L’evidenza che da loro esiste una linea guida.

Lando Norris 7+

Rosicchia qualcosa a Piastri, dopo averlo sorpreso in partenza. Per riacciuffarlo in chiave mondiale non dovrà sbagliare più nulla.

Fernando Alonso 7

Un finale di “manico” e competitività, che nel finale strizza l’occhio al pubblico. Highlander.

Kimi Antonelli 6,5

Prestazione solida, grintosa ma soprattutto lucida. Degna di uno che impara dai propri errori.

Leclerc – Hamilton

Navigatori di cabotaggio in un oceano di problemi.

Oscar Piastri 5,5

Sembra non essersi ripreso dalla delusione di Baku. Norris sente l’odore della rimonta, lui deve scuotersi.

Ferrari 4,5

Si continua a ripetere l’errore: impostare il fine settimana su convinzioni sbagliate, spesso senza ascoltare i piloti o non dando il giusto peso alle loro indicazioni. In gara si paga un’inerzia negativa e frustrante, con una macchina che avrebbe pure un po’ di pregi, ma seppelliti dai difetti, perché le strategie non invertono la tendenza.