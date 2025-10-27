Si svolgerà giovedì 30 ottobre a Roma, a Villa Brasini, il MODA ROMA AWARDS, l’evento organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci che premia stilisti affermati e i giovani designers delle accademie di moda italiane e internazionali.

A sfilare nelle eleganti sale di Villa Brasini a Roma, Ponte Milvio (Via Flaminia Vecchia 489) , saranno gli abiti realizzati dagli allievi e studenti di scuole prestigiose come il Liceo Ugo Foscolo, Alta Moda Academy, Istituto Aniene e Istituto Apicio Colonna Gatti di Anzio e Nettuno: particolare attenzione come sempre alle nuove proposte stilistiche di queste realtà che sono tra le più importanti e prestigiose di tutto il territorio laziale in tema di formazione e avviamento alla moda.

Ad alcuni degli studenti partecipanti verranno date in premio delle borse di studio offerte da Accademia Italiana, realtà già prestigiosa e conosciuta della Capitale, e da Accademia Viola, una nuova realtà formativa per la moda, le arti visive, il teatro e il cinema che sta per aprire i battenti a Roma Eur. Il Moda Roma Awards sarà così l’occasione anche per scoprire questo nuovo polo per la formazione artistica e creativa, che nasce da esperienze di docenti e staff di primissimo livello.

Oltre ai lavori delle accademie, saranno tutte da vedere anche le creazioni della stilista di origini boliviane ma residente a Bergamo Piedades Villaviccencio con “Linea Ame”, di Cristina Martinelli, della stilista croata ma italiana d’adozione Sladana Krstic. Note di stile ed eleganza anche con gli abiti di Cristina Martinelli Couture e Andrea Sbarrini, le proposte originali di Adele Del Duca e le creazioni eteree e raffinate di Emily Atelier.

Un tocco di estro e di classe in più con Marina Corazziari, autrice di gioielli-sculture che sono delle vere e proprie opere d’arte conosciute in tutto il mondo.

Ad indossare gli abiti saranno le modelle dell’accademia di moda Sabina Prati Eventi Moda, che da anni opera con successo nel suo settore organizzando corsi di portamento e fashion show: alcune sue modelle hanno già sfilato ripetutamente ad Alta Roma, a Milano Fashion Week e posato per riviste glamour come Vogue e Vanity Fair.

Sarà come sempre molto accurata l’organizzazione anche nel backstage, dove lavoreranno alla cura del look delle modelle la FacePlace Make Up Academy By Pablo Gil Cagné e lo staff di Divina Hairdresser. Fotografo ufficiale dell’evento sarà Max Sebastiani. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito, ad inviti.

L’organizzazione dell’evento è del collaudato team di lavoro formato da Sabina Prati e Stefano Raucci, con quest’ultimo che sarà anche il presentatore della serata. “Abbiamo cercato ancora una volta di dare risalto al talento dei giovani che studiano moda e di dare una vetrina importante e opportunità concrete per la loro crescita – spiegano gli organizzatori -. Accanto agli emergenti, ospiteremo stilisti più affermati e che hanno già acquisito grandi esperienze in tutto il mondo”.

Nelle foto la locandina ufficiale, alcuni momenti delle passate edizioni in passerella e gli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci