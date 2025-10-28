“Ma siete matti? Tra Juventus e Roma non c’è paragone!” ▷ Viviano scatenato contro tutti

L’inizio di stagione della Juventus è stato tutt’altro che esaltante. L’esonero di Tudor, arrivato dopo appena 8 giornate, ne rappresenta il segnale più evidente. Tra risultati deludenti, gioco poco brillante e una squadra apparsa spesso senza identità, i bianconeri si trovano costretti già ad inseguire per rientrare nella corsa a un posto in Champions League. Un avvio ben lontano dalle aspettative della piazza, che si aspettava una Juve più solida, concreta e capace di lottare fin da subito per i vertici della Serie A.

La Roma di Gasperini si trova in uno stato di forma completamente opposto a quello della Juventus. Con la vittoria contro il Sassuolo (in gol Dybala, che ha messo a segno il suo 201° gol in carriera) i giallorossi si trovano, dopo 8 giornate, prima a pari punti con il Napoli di Conte.

Vocalelli: “Secondo voi, attualmente la Juventus è più forte della Roma?”

In diretta a Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli, stimato giornalista sportivo, ha sollevato, con tono ironico, una questione che ha portato ad un acceso dibattito: “Secondo voi, la Juve è molto peggio della Roma che è prima in classifica?“.

Una domanda semplice solo in apparenza, che ha infiammato lo studio e diviso gli opinionisti: tra chi sostiene che i bianconeri siano una squadra più solida e chi invece difende la crescita e l’identità giallorossa, non sono mancati toni accesi e qualche scontro a distanza.

Viviano: “Ma scherzate? Date gli attaccanti della Juve a Gasperini e poi vedete…”

Emiliano Viviano si è espresso sulla questione con assoluta fermezza. Per l’ex portiere sembrano non esserci dubbi: la Juventus è senza dubbio più forte della Roma. “Tra Juventus e Roma non c’è proprio paragone. Non scherziamo. I bianconeri hanno cinque attaccanti che se li dai a Gasperini prega e li viene a prendere a Torino tutti e cinque, esterni compresi. Ma voi siete matti!“.

Stefano Agresti, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, sembra non essere d’accordo. A suo modo di vedere, almeno in due reparti chiave (difesa e centrocampo), i giallorossi sono nettamente superiori alla Juventus: “Difesa e centrocampo io prendo quelli della Roma senza pensarci. Ragazzi la Roma a centrocampo ha Koné, Pellegrini, Cristante… Per me, Konè non ha eguali in Italia, è mezza squadra“, ha detto.

Un giudizio forte, che ha subito acceso la replica di Viviano, ancora schierato dalla parte dei bianconeri: “Quindi Cristante oggi ha fatto 6/7 partite bene ed è diventato il nuovo Pogba? A me Cristante piace, ma non c’è equilibrio nei giudizi. Fino a due mesi fa la Roma cercava di venderlo. L’anno scorso lo fischiavano anche i raccattapalle giallorossi. Per quanto riguarda Koné, Thuram è dello stesso valore! La differenza sta tutta nel fatto che i giocatori della Roma sono allenati bene“.

A riportare tutti con i piedi per terra ci ha pensato Tony Damascelli, che con il suo consueto sarcasmo, ha commentato: “Se non sapete le cose non parlate!“.