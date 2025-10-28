Gian Piero Gasperini al centro delle chiacchiere a Roma e non solo: fa discutere il primo posto finora ottenuto in classifica con i giallorossi.

La Roma è senza dubbio la squadra rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A. I risultati premiano la nuova formazione di Gian Piero Gasperini, che sta avendo un impatto molto positivo con la realtà giallorossa, tanto da averla portata dopo 8 giornate ad essere prima in testa alla classifica, a pari punti con il Napoli campione in carica.

Anche se il gioco e la produzione offensiva della Roma ancora latitano, la mentalità portata da Gasperini sembra avere già lasciato il segno. Sei vittorie nelle prime otto gare di campionato, con solo 3 reti subite. Una squadra compatta e cinica che sta ottenendo il massimo, nonostante in tanti fossero piuttosto delusi dalle scelte effettuate sul mercato estivo.

Ed arrivano inevitabilmente i primi complimenti pubblici a Gasperini, tecnico già noto ai tempi dell’Atalanta per infondere un certo tipo di mentalità e per chiedere il massimo ai propri calciatori. Le ultime sorprendenti dichiarazioni arrivano addirittura dalla bocca di un suo ex pupillo, con cui i rapporti si deteriorarono improvvisamente dalle parti di Bergamo.

Papu Gomez si riconcilia con il Gasp e lo esalta: “Ti entra in testa e ti spinge a dare il massimo”

A parlare, ai microfoni di Sky Sport, è stato Alejandro Gomez, ex capitano dell’Atalanta ed attuale calciatore del Padova. Un simbolo della squadra nerazzurra, che però chiuse malamente i rapporti con il club e con Gasperini dopo un litigio aspro in allenamento. Episodio che portò alla cessione del Papu nel gennaio 2021.

I due già lo scorso anno si sono riappacificati, deponendo l’ascia di guerra e tornando ad un civile rapporto. Gomez tra l’altro ha sempre elogiato le capacità gestionali e caratteriali del suo ex tecnico, come confermano le recenti parole nei suoi confronti.

“Con Gasperini nella parte fisica si lavora tanto, ma penso che la differenza la fa mentalmente. Se sei intelligente e riesci a tenere botta ti fa diventare un calciatore migliore. Se mentalmente sei uno che molla, con lui non ce la fai. Poi tatticamente le partite le vede bene, le prepara bene, ha i suoi moduli e si adatta alle caratteristiche dei giocatori ma la cosa più importante è che per come allena ti entra nella testa e ti convince a dare il massimo”.

Il Papu ha confermato tutte le qualità che già si pensavano di Gasperini, ovvero di un tecnico che ha ottime idee calcistiche ma che fa la differenza a livello mentale e caratteriale. Non a caso, sotto la sua gestione a Bergamo, moltissimi calciatori considerati di discreto livello tecnico sono arrivati a dare più del 100%: basti pensare ai vari Caldara, Cristante, Ilicic, Koopmeiners, Ederson e gli ultimi Lookman e De Ketelaere.