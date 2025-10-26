La Roma vince e si prende la testa della classifica, decisivo Dybala che abbatte il Sassuolo. La partita termina 0 – 1 con molte occasioni da gol da una parte e dall’altra. L’analisi “Una vittoria molto importante in un momento delicato. La Roma poteva scivolare in una crisi, per dubbi e sconfitte. Ha dato una risposta molto bella, importante, con una vittoria strameritata, se mettesse la palla in rete soffrirebbe molto meno. Anche oggi si cono state molte occasioni.

La novità tattica interessante è quella con Cristante avanzato che ha dialogato molto bene con Dybala, che sta bene e ha fatto tanti assist strepitosi. Una squadra che senza punta centrale si è mossa bene, creando alternative. Vorrei rivedere Bailey che non mi ha convinto per niente, gli altri invece hanno fatto tutti bene. Primo posto, non ci montiamo la testa”.