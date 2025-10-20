“Ha fatto degli errori madornali!” ▷ Ferrajolo commenta le scelte di Gasperini

La Roma cade in casa contro l’Inter 0-1. Dopo il gol subito in apertura da Bonny, gli uomini di Gasperini non sono riusciti a recuperare lo svantaggio. Nonostante questo, le occasione non sono mancate (su tutte, il colpo di testa di Dovbyk a porta vuota, finito clamorosamente alto). Malgrado la sconfitta, al termine della partita l’ex Atalanta si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi, che, a suo parere, avrebbero meritato quantomeno il pareggio.

Al vaglio dei nostri opinionisti sono finite proprio le scelte di Gasperini, che ha apportato delle novità di formazione inaspettate: Ndicka braccetto di destra, Celik quinto di centrocampo a destra, Wesley a sinistra, Dybala falso nove.

Ferrajolo: “Perché Gasperini l’ha fatto?”

A Radio Radio Lo Sport, Luigi Ferrajolo si è soffermato sulle decisioni del tecnico piemontese, mostrando tutta la sua perplessità relativa alla scelta di cambiare formazione in una partita così delicata: “Sono curioso di capire perché Gasperini abbia stravolto la squadra proprio in una partita così delicata come quella con l’Inter. Perché deve giocare a destra Ndicka? Ha tolto Celik nel ruolo in cui è bravo. Se lo riporti esterno, diventa un giocatore mediocre. Quando ha la palla e deve sostenere l’azione, ha i piedi un po’ di marmo. La difesa era una certezza, non andava toccata. Ha scombinato tutto“.

Un’altra scelta che ha suscitato più di qualche dubbio è quella di usare Dybala come falso nove. L’argentino aveva occupato quella posizione anche contro il Torino. Già allora, quest’opzione non aveva chiaramente portato i risultati sperati dal suo allenatore e la Roma, anche in quella occasione, aveva perso 0-1. Sarà sicuramente un caso, ma le uniche due partite perse dai giallorossi in Serie A fino ad ora, vedono il talento argentino schierato come attaccante centrale. L’ex Juventus, protagonista di una prestazione incolore, ha poi lasciato il campo al 74′ per far posto all’esordio di Bailey.

Proprio sulla posizione di Paulo Dybala, il Presidente ha commentato: “Davanti rimane il solito problema. Speravo Gasperini non facesse l’errore di mettere Dybala davanti. Avevamo già visto che mettendolo come centravanti arretrato, giochi senza centravanti e quasi senza Dybala. Quando l’ha rimesso nel suo ruolo si è visto un po’ di più…”.

Vocalelli: “Gasperini ha sbagliato clamorosamente partita”

Della stessa opinione di Ferrajolo è anche Alessandro Vocalelli: “Gasperini ha sbagliato clamorosamente la partita. Ha stravolto la difesa togliendo tutte le certezze. Per un’ora, davanti erano un po’ tutti fuori ruolo e soprattutto fuori contesto. Quando ha rimesso un centravanti, Dybala si è ripreso il suo ruolo e ha creato delle occasioni. Per me Gasperini stavolta da voto in pagella bassissimo. Tra l’altro, in maniera assolutamente inspiegabile. Da Gasperini queste cose non me le aspetto mai…“.