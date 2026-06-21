La Roma osserva il mondiale, e incassa le parole su Malen di Kouman che ha dichiarato di preferire l’attaccante giallorosso come esterno. “Polemica mal digerita anche a Trigoria” come riporta Fabrizio Aspri. La prima punta alla Roma sarà ancora lui, si cerca l’esterno da Champions per creare insieme trame offensive pericolose. Greenwood ma soprattutto Garnacho tra gli obiettivi.

Aspri descrive le idee di allenatore e dirigenza per aggiungere tasselli importanti alla rosa giallorossa: “Le punte esterne rappresenteranno la vera svolta per la Roma di Gasperini. Si ricerca un livello molto alto, poi nel mirino della società troviamo un altro quinto di centrocampo, ma non è prioritario al momento. Malen centrale, con alle spalle due squadre diverse di attaccanti, due trequartisti come Dybala e Pellegrini capaci di inventare, oppure Malen con affianco due attaccanti esterni come Greenwood e Garnacho. L’idea del mister porterebbe ad avere due squadre diverse in attacco. La Roma non arriva ai 55 milioni per Greenwood, ma a 40 – 45 si”.

Ci potrebbe essere un’altra strada per il mercato in attacco della Roma, Daniele Garbo: “Scamacca è un nome perfetto per l’attacco. Calcia benissimo, forte di testa, sarebbe un nome ideale, mi piace molto al netto della fragilità fisica, permetterebbe anche di giocare a due punte. Dipende tutto da come sta fisicamente”