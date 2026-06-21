Clamorosa svolta per quel che concerne il futuro del centrocampista dell’Udinese: ecco cosa sta succedendo.

Il suo cartellino è stato acquistato a titolo definito dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro e da quel momento Nicolò Zaniolo ha fatto vedere delle buonissime cose con la casacca dell’Udinese. Adesso, però, i rapporti tra il 26enne originario di Massa e il club friulano non sarebbero idilliaci e non sono esclusi colpi di scena già nei prossimi giorni.

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la Lazio vorrebbe approfittare di questa situazione per provare a riportare il calciatore nella Capitale dopo la sua avventura alla Roma: il nuovo tecnico Gennaro Gattuso apprezza tantissimo Zaniolo e farebbe carte false pur di allenarlo a Formello nella prossima stagione.

Al momento, però, l’Udinese non sembra intenzionata a privarsene e prenderebbe in considerazione la sua cessione soltanto per un’offerta da 18-20 milioni di euro: una cifra tutt’altro che esagerata per un classe ’99 che nell’ultimo anno ha dimostrato di poter ancora fare la differenza in Serie A, nonostante qualche guaio fisico di troppo. La Lazio resta vigile ed è pronta ad affondare il colpo.