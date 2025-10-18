La Roma perde la sfida di alta classifica contro l’Inter che ha la meglio sui giallorossi all’Olimpico. Segna Bonny il gol decisivo che toglie il primato in classifica alla squadra di Gasperini. L’analisi della partita è di Roberto Pruzzo e Luigi Ferrajolo.

Pruzzo: “Miki è il migliore in campo per distacco, Svilar il peggiore, senza il suo errore clamoroso la partita non si mette in quei binari. La Roma ha avuto grandi difficoltà a trovare soluzioni, nel secondo tempo ci sono state 3-4 occasioni clamorose che i giallorossi non sono riusciti a concretizzare. Il gol subito è un errore del portiere che non riesce a intervenire, mentre Sommer nel secondo tempo è riuscito a intervenire su Dybala. Dovbyk un’altra volta ha fatto qualcosa che non si può vedere a questi livelli, doveva solo appoggiare una palla di testa in porta e sistemare le cose. Non c’è da buttarsi troppo giù perché la Roma ha giocato bene e avrebbe meritato il pareggio”.

Ferrajolo: “Svilar ha sbagliato ma il fuorigioco è stato fatt in ritardo, la difesa tutta ha regalato un gol, ma l’Inter nel primo tempo ha fatto molto meglio della Roma. La tragedia è che quando ha i centravanti che non la vedono proprio, non si riesce a pareggiare. Non è la prima volta che la Roma subisce gol e non riesce a pareggiare. A che serve giocare 70 minuti senza centravanti per poi giocare gli ultimi 20 minuti con due centravanti?”