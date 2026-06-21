Chi aiuta davvero Vannacci? Duranti e Bianchi: “Gli state facendo un favore enorme”

In Italia la geopolitica è diventata un argomento pop. Lo dicono Fabio Duranti e Giorgio Bianchi in diretta e senza giri di parole: quello che passa sui grandi canali televisivi è il libro illustrato per bambini, non il romanzo vero. E il caso Vannacci è l’esempio perfetto.

Lunedì 16 giugno, su Rete 4, Bianca Berlinguer ha dedicato una puntata di È sempre Cartabianca al generale Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale, intervistato a pochi giorni dall’assemblea costituente del suo movimento. Nel dibattito è intervenuta anche Luisella Costamagna, che ha attaccato il generale definendolo ‘privilegiato’ e ‘voltagabbana’, rivendicando la sua mancata dimissione da europarlamentare dopo l’uscita dalla Lega.

Il libro per bambini che va in onda ogni sera

È proprio questo formato televisivo – il confronto ad arena con ospiti schierati l’uno contro l’altro – che Duranti e Bianchi prendono di mira. In studio, i due commentano le immagini della puntata e notano subito un dettaglio rivelatore: Vannacci appare ripreso da una telecamera normale, senza filtri, con le rughe e lo sfondo dello studio così come sono. Le due conduttrici, invece, compaiono con immagini visibilmente elaborate dai sistemi di appiattimento digitale, sembrano ‘signore degli avatar’.

Ma la critica va ben oltre l’estetica. Il punto centrale è la qualità del dibattito: “Quello che sentiamo in televisione è il libro per bambini, con il buono buonissimo, il cattivo cattivissimo, la storia ridotta a quattro righe”. Il contrasto con un giornalista come Alberto Negri – citato nell’analisi come esempio di chi ha attraversato il mondo reale per quasi mezzo secolo – è netto.

Analfabetismo funzionale e televisione dei filtri

Sullo sfondo c’è il tema dell’analfabetismo funzionale, che i dati OCSE confermano essere a livelli allarmanti in Italia: una quota maggioritaria della popolazione sa leggere e scrivere ma non comprende pienamente ciò che legge. Per Duranti è la condizione che rende possibile e conveniente la televisione del libricino illustrato. E il teatrino su Vannacci ne è la dimostrazione plastica: “Essere contrastati a quei livelli è il regalo massimo che tu possa fare” a chi vuole emergere come voce fuori dal coro.