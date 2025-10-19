Altra prestazione insufficiente di Artem Dovbyk contro l’Inter: la Roma vuole trovare una soluzione per l’attaccante a gennaio.

Esce sconfitta dal big match dello stadio Olimpico la Roma, che si fa superare dall’Inter per 1-0 con il gol decisivo di Bonny. Una partita comunque ben giocata dalla squadra di Gian Piero Gasperini, che soprattutto nel secondo tempo è stata in grado di mettere sotto i rivali e creare numerosi pericoli alla porta di Sommer.

Troppa imprecisione sotto porta per i giallorossi, che continuano ad avere come difetto principale la scarsa vena realizzativa. Solo sette i gol segnati finora dalla Roma in campionato, di cui soltanto uno messo a segno da Artem Dovbyk, il centravanti titolare dei giallorossi. Un inizio di stagione davvero sotto tono quella dell’ucraino, anche ieri ampiamente criticato da tifosi e media.

Dovbyk, entrato in campo nella ripresa, ha deluso non poco le aspettative, mancando clamorosamente il gol del pareggio a porta spalancata, su sponda di Soulé, non sfruttando l’uscita a vuoto di Sommer. L’ennesimo episodio negativo per un attaccante che fa fatica a trovare fiducia e continuità, come se bloccato dall’ansia e senza il carattere giusto per risollevarsi.

Dovbyk-Roma, storia al capolinea: si torna a parlare di addio a gennaio

Già in estate la Roma sembrava decisa a sacrificare Artem Dovbyk al miglior offerente sul mercato, visto che Gasperini non lo aveva considerato un attaccante idoneo alle sue caratteristiche di gioco. Alla fine il numero 9 è rimasto, ma non sta facendo nulla per far cambiare idea né al tecnico né alla tifoseria, stufa delle sue prove incolori.

Ecco perché a gennaio prossimo può tornare in auge l’ipotesi di una cessione di Dovbyk, che sarebbe pronto a questo punto a cambiare aria. Lui stesso è consapevole che, continuando in questo modo, rischierebbe solo di peggiorare i rapporti ed abbassare il suo valore di mercato.

L’ipotesi che la Roma sta vagliando è quella di una cessione in prestito nel mercato invernale, visto che diverse società estere avevano già messo gli occhi su Dovbyk ma soltanto con una soluzione a titolo temporaneo. Come ad esempio il Milan, il West Ham ed il Villarreal, tutte interessate al classe ’97 ma poco propense ad investire i circa 30 milioni richiesti dalla Roma.

Una soluzione ideale sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, fissato a non più di 25-26 milioni. Dovbyk potrebbe così rilanciarsi cambiando aria mentre la Roma avrebbe la possibilità di trovare un altro centravanti per la seconda metà di stagione. Il nome di Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, resta uno di quelli più intriganti in circolazione.