Sassuolo-Lazio, il graffio di Melli: “Sarri non sta bene! Ecco perché rimpiango Baroni”

SASSUOLO-LAZIO, “SARRI: RRIMPIANGO BARONI” – Una sconfitta pesante, arrivata al termine di una prestazione povera di idee e di intensità. La Lazio cade contro il Sassuolo e lo fa nel modo peggiore possibile: senza lottare, senza reagire e creando davvero troppo poco davanti la porta dfesa da Muric.

Il gol di Fadera nella ripresa punisce una Lazio lenta, svagata, fotocopia della squadra spenta vista alla prima giornata. I fischi dei seimila tifosi accorsi al Mapei sono l’ennesimo segnale di un ambiente che sta per esplodere. E nel post-partita, come se non bastasse, arriva la fuga di Sarri, che diserta la conferenza stampa e lascia lo stadio da solo, ufficialmente per “motivi familiari”.

Ma proprio su Sarri, e sulla sua gestione della Lazio, si è abbattuto l’affondo durissimo di Franco Melli in diretta su “Radio Radio Lo Sport“.

Sassuolo-Lazio, Melli attacca: “Con Sarri tutti sono peggiorati tutti, rimpiango Baroni”

L’opinione di Melli è chiara, e parte da una considerazione sorprendente: “Vi dico francamente la verità: durante Sassuolo-Lazio ho rimpianto Baroni. Sarri si è ripresentato alla Lazio in un modo che non è da lui. Dal suo arrivo sono peggiorati tutti, anche i calciatori più importanti”.

Secondo il giornalista, il crollo della squadra biancoceleste è visibile nei singoli: “I giocatori più importanti stanno visibilmente peggiorando, uno su tutti Guendozi, ma non solo. La Lazio va a due all’ora”. E il paragone con Marco Baroni non è casuale, anzi, è pungente: “Il destino è cinico e baro: proprio ieri Baroni è venuto a Roma con il Torino e ha battuto i giallorossi. È un allenatore duttile, che sa adattarsi agli ambienti”.

Per Melli, il problema non è solo tattico: è una questione di leadership e di comunicazione. L’immagine di una squadra smarrita, trascinata nel nervosismo, trova una spiegazione anche fuori dal campo.

Sassuolo-Lazio e le polemiche sugli arbitri: “Sarri non può dire certe cose”

Tra i temi più scottanti emersi dopo Sassuolo-Lazio, ci sono anche le accuse di Sarri agli arbitri. Il tecnico ha parlato di “nervosismo che viene da lontano”. “Nelle riunioni arbitrali dello scorso anno c’erano due o tre nostri giocatori finiti nel mirino. Anche loro preparano le partite, guardano filmati. Penso che l’ammonizione di Rovella sia stata preventiva”, ha detto questa mattina alla radio ufficiale del club biancoceleste.

Un’uscita che Melli giudica inaccettabile: “Che lui lo dica pubblicamente è molto grave. Non può dire che ci sono tre giocatori nel mirino degli arbitri. Se lo fa, si assume la responsabilità di aprire una guerra con la classe arbitrale già dalla terza giornata”.

Pur riconoscendo che la Lazio l’anno scorso “ne ha subìte di cotte e di crude”, Melli sottolinea una differenza sostanziale con il passato: “Secondo me, senza certe decisioni sbagliate, l’anno scorso la Lazio sarebbe andata pure in Champions. Però Baroni non ha mai parlato in questi termini”.

“Questa Lazio è peggiorata. Anche i fan di Sarri devono ammetterlo”

Il giudizio finale sul rapporto tra Sarri e la Lazio è netto: “Sarri deve spiegarci se è tornato per migliorare la squadra o solo per chiedere pazienza. L’anno scorso la Lazio è crollata nel finale, per sfinimento e stanchezza. Ma oggi sta crollando già all’inizio. Questo peggioramento va detto. Anche gli amanti di Sarri lo devono ammettere”.

Tra le righe, il messaggio di Melli è chiaro: la Lazio, così com’è, non è più sostenibile. Né per i tifosi, né per lo spogliatoio, né per la classifica. E il tempo per recuperare, in vista del derby e oltre, sta per finire.