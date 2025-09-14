La Lazio perde a Sassuolo senza riuscire a segnare un gol. Il risultato finale è di 1 a 0 con il gol di Fadera. Il Sassuolo prende i primi tre punti e raggiunge in classifica la squadra di Sarri che subisce la seconda sconfitta. Franco Melli commenta la partita con disincanto: “Caro Comandante Sarri così non va, a forza di cercare l’ordine in campo, mi pare che la Lazio rispetto a quel che si era visto l’anno scorso con Baroni nella prima parte, abbia perso molta spontaneità e creatività e non abbia nessuna precisione in zona tiro. L’unica parata del portiere del Sassuolo arriva 10 minuti prima del gol che fa soccombere la Lazio.

Ci rendiamo conto che in una partita che presentava problemi inferiori di Como, perché pur giocando meno peggio, a tratti in maniera decente, se l’è andata a cercare. Fadera segna un gol completamente solo dentro l’area. Io non mi sarei mai aspettato un fatturato offensivo così mortificante. Il Sassuolo se togliamo un grande Matic e un Laurienté pericoloso, non aveva nulla da proporre”.