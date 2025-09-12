“Spezzeremo le reni ai ‘cartonati’: ecco cosa dicono i tifosi su Juve-Inter” ▷ Mattioli

Juve-Inter non è mai solo una partita. E il Derby d’Italia di domani, a Torino, si carica di un’attesa diversa dal solito. Non solo per la posta in palio – alta, come sempre – ma per le incognite che avvolgono entrambe le squadre.

Da una parte Igor Tudor prepara la sfida con la sua solita meticolosità: analisi, dettagli, lavoro di squadra. L’obiettivo è uno solo: trovare la chiave per mettere in difficoltà l’Inter, con un’attenzione particolare alla solidità difensiva e all’esaltazione delle qualità dei singoli.

Senza Conceiçao – ancora in dubbio – prende quota l’ipotesi Koopmeiners titolare, in un centrocampo fluido dove potrà muoversi tra Locatelli, Thuram e Yildiz. Davanti, Jonathan David è il riferimento offensivo, mentre dalla panchina si scalda Openda, pronto a cambiare le sorti della gara nella ripresa.

Mattioli: “C’è entusiasmo Juve, Inter mentalmente spenta”

Mario Mattioli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News, ha raccontato così il clima che si respira alla vigilia del big match:

“È un sabato di calcio intrigante, perché propone un tipo di Juventus-Inter diverso dal solito. Non conosciamo bene né la Juve né l’Inter, almeno non in questa versione. Ci sono tanti interrogativi”, ha esordito.

Poi una battuta sulle tifoserie: “Mi scrivono amici juventini: ‘Spezzeremo le reni ai cartonati’… È il gergo tra tifosi, ma dà l’idea del clima”.

Vlahovic alla Altafini, Bremer ritrovato

Su Dusan Vlahovic, Mattioli è chiaro: “Io continuerei a farlo entrare a partita in corso, come faceva Altafini a fine carriera. Così entra senza la frenesia del gol, senza l’ansia. Finalmente gioca sereno, tranquillo. E segna, perché è il miglior attaccante che ha la Juventus”.

E sulla difesa bianconera: “Con Bremer ritrovato, tutto il reparto ha ritrovato quella serenità e quell’ermeticità che mancava dallo scorso anno. È un blocco che ora funziona”.

Non manca un riferimento al momento dell’Inter: “La vedo stanca. Mentalmente, forse anche fisicamente. Spenta, senza entusiasmo. Non lo dico per sfidare i tifosi nerazzurri, è una sensazione oggettiva”.

“La Juve si sta rigenerando. Dopo due anni di buio, ora può vincere”

Nel finale, il commento si fa ancora più netto: “Percepisco entusiasmo nella Juventus, una rigenerazione dopo quasi due anni di buio e depressione. Questo mi fa pendere la bilancia dalla parte bianconera”.

Battute, analisi e dissertazioni. Alla fine, sarà il campo, come sempre, a dare l’ultima parola.