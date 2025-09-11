“Refcam? Pagliacciata! E sugli arbitri…” ▷ La critica di Tony Damascelli

Nuova innovazione tecnologica in Serie A. In occasione di Juventus – Inter, verrà introdotta la Refcam, micro-telecamera indossata dall’arbitro. Grande quanto una moneta e dal peso di appena pochi grammi, il nuovo dispositivo è integrato nell’archetto del microfono del direttore di gara, pronto ad essere utilizzato in momenti particolarmente significativi della partita, come calci piazzati o proteste, con le immagini che verranno poi trasmesse alla regia televisiva. Secondo i vertici della Lega della Serie A, la Refcam punta ad aumentare la trasparenza. Mostrare al pubblico ciò che l’arbitro vede potrebbe, infatti, aiutare a ridurre le polemiche.

Tuttavia, il debutto di questo nuovo dispositivo ha aperto accesi dibattiti tra gli addetti ai lavori, che si interrogano sull’effettiva utilità del nuovo strumento all’interno di una partita.

Refcam, Damascelli ▷ “Renderà il gioco ancora meno fluido: stanno trasformando gli arbitri in attori”

Intervenuto in diretta a Radio Radio Lo Sport, Damascelli si è espresso duramente contro questa introduzione, definendola come una pagliacciata della Fifa: “Non vedo l’ora di rivedere l’ennesima pagliacciata della Fifa, la Refcam. Penso sia opportuno che venga data anche agli assistenti di linea, ai quali solitamente non è concessa la stessa popolarità dell’arbitro. E’ l’ennesima pagliacciata messa in circuito dalla Fifa che non agevola il calcio, ma lo rende circense. Questo penso io da osservatore e credo che anche molti ex calciatori siano d’accordo con me“.

Sulla stessa linea di pensiero è l’ex portiere Emiliano Viviano: “Non mi piace per nulla, creerà solo più polemiche con eventuali proteste che ci sono sempre state. Mi sembra che, dal punto di vista arbitrale, la Fifa stia facendo in modo di far arbitrare l’arbitro il meno possibile“.

Gli fa da coro ancora Damascelli: “Di fare arbitrare come vogliono loro, che è una cosa diversa. Invece di agevolare e rendere più fluido il gioco, viene interrotto continuamente. L’introduzione di questa nuova telecamera che seguirà il viaggio dell’arbitro, lo renderà ancora di più attore e mattatore“.

Dure critiche, dunque, contro la Refcam, in attesa di vederla all’opera, per la prima volta in Serie A, durante l’atteso derby d’Italia.

