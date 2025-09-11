Il talento turco, già decisivo nelle prime uscite stagionali della Juve, è sempre nel mirino della big europea: arriva l’affondo milionario

Dopo una stagione, quella scorsa, in cui il suo talento ha iniziato a pagare – al di là dell’annata avara di soddisfazioni dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi prefissati – dei dividendi altissimi per gli interessi della ‘Vecchia Signora‘, il talentuoso classe 2005 è pronto a diventare finalmente il leader tecnico della compagine bianconera.

Come noto, le responsabilità derivanti dall’indossare la mitica maglia numero ’10’ – quella che fu di Michel Platini e di Alex Del Piero – sono ben note anche al diretto interessato, che già lo scorso anno ha dato diversi assaggi della sua classe cristallina. Indimenticabile, per i tifosi juventini, la doppietta realizzata a San Siro, in uscita dalla panchina, contro gli odiati rivali nerazzurri dell‘Inter.

Già oggetto di innumerevoli voci di mercato nel corso di tutta l’estate – diversi, e facoltosi, i top club che si sono affacciati minacciosamente sul calciatore – Kenan Yildiz è rimasto a Torino, pronto per diventare da subito la pietra sulla quale costruire una stagione che nei desiderata del club piemontese dovrebbe portare almeno un trofeo alla Continassa.

Già al Mondiale per club, kermesse-ponte tra la scorsa stagione e quella attuale, l’ex Bayern Monaco ha letteralmente incantato, pagando un po’ le difficoltà della squadra solo nella disfatta patita per mano del Manchester City nel primo girone eliminatorio.

Yildiz, irrompe il Barcellona: Tudor già trema

Dopo aver iniziato il campionato con due assist al bacio per i gol dei compagni nel vittorioso esordio contro il Parma, il turco ha attirato ancor di più, se possibile, l’interesse nei suoi confronti. Chi sembra letteralmente ammaliato dal suo talento è il Barcellona di Joan Laporta, il presidentissimo che, come riportato dalla stampa iberica, vuole il classe 2005 a tutti i costi.

Come riferito dal portale ‘Fichajes.net‘ infatti, il club catalano fa davvero sul serio per il calciatore juventino. Ben consapevole che, nonostante il rinnovo di contratto firmato dal turco nell’agosto 2024 – le parti hanno prolungato il matrimonio fino a giugno 2029 – il campioncino percepisce attualmente solo 1,5 milioni a stagione, il gigante blaugrana è pronto a mettere sul piatto un’offerta faraonica. Sia per il giocatore che per il club.

Si parla di una proposta da 80 milioni di euro che i catalani potrebbero avanzare già nel prossimo mercato di gennaio pur di strappare Yildiz alla Juve. Comolli non sembra intenzionato a scendere a compromessi sul suo gioiello, che anzi nelle scorse settimane era stato accreditato di esser vicino a firmare un nuovo prolungamento di contratto fino al 2030 con ingaggio triplicato a salire.

Se però davvero Laporta, con una mossa che sarebbe degna del suo rivale storico, nonché omologo, al Real Madrid Florentino Perez, dovesse mettere sul piatto la cifra indicata, forse anche Comolli ci penserebbe. Tudor, nemmeno a dirlo, già trema al solo pensiero…