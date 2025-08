Sudorazione eccessiva, come alleviare i fastidi con un semplice rimedio che non prevede l’utilizzo di nessun prodotto particolare: è un metodo tutto naturale.

Uno degli aspetti negativi dell’estate, in particolare di queste ultimi estati, dove il caldo e l’afa sono diventati insopportabili e invivibili, è la tendenza a sudare più del dovuto. E fin qui nulla di nuovo. Il problema però sorge, quando c’è chi soffre di sudorazione eccessiva e nei mesi più caldi questo disturbo tenderà ad aumentare notevolmente.

La sudorazione eccessiva, chiamata anche iperidrosi, è una condizione in cui il corpo produce più sudore del necessario per regolare la temperatura. I motivi scatenati possono essere vari. C’è l’iperidrosi primaria, in cui il fenomeno non è legato a nessuna malattia e si tratta di una condizione ereditaria, in cui vengono colpiti maggiormente mani, piedi, ascelle e viso. Poi c’è l’iperidrosi secondaria, dovuta a malattie di diverso genere e che in genere si manifesta in età adulta, colpendo tutto il corpo.

L’alleato naturale per contrastare la sudorazione eccessiva: altro che creme e cremine

Per alcuni la sudorazione eccessiva può essere davvero fonte d’imbarazzo, a tal punto da spingere la persona in questione a provare qualsiasi trattamento affinché si possano ridurre al minimo gli effetti. Ebbene, prima di provare qualcosa di estremo e magare anche di costoso, è bene sapere che esiste un rimedi naturale adatto a contrastare la sudorazione eccessiva.

Il rimedio da provare e che non costa nulla ed è anche buono, è quello di bere regolarmente una tisana fredda alla salvia. Questa bevanda infatti, è un rimedio naturale tradizionalmente usato per ridurre la sudorazione eccessiva, soprattutto in caso di sudorazione da ansia o stress, sudorazione legata alla menopausa e iperidrosi non eccessiva, non adatta quindi ai casi più estremi. Ma come può mai essere efficace?

La salvia ha dei componenti attivi come:

Tannini, che hanno un effetto astringente, aiutano a “restringere” i pori Acido rosmarinico e flavonoidi, con un’azione antinfiammatoria e calmante Tuone e cineolo, che possono avere effetto sul sistema nervoso autonomo, che regola la sudorazione.

Ma come preparare quindi questa tisana ‘magica’? In un pentolino mettere 500 ml di acqua e 5-6 foglie di salvia, per chi vuole rendere il tutto più dolce, si potrà aggiungere il succo di mezzo limone e 1 cucchiaino di miele. Portare quindi tutto a bollore e spegnere. Lasciare in infuso per 10 minuti, dopodiché filtrare e bere. Ed ecco, che se assunta regolarmente anche per più volte al giorno, i risultati non tarderanno ad arrivare.