Svilar 6

Il Bologna non punge quanto ci si sarebbe aspettato, anche se Castro porta vivacità col suo ingresso; in attenta supervisione, sporchicchia i guanti senza strafare.

Hermoso 6,5

Titolare non annunciato, si adatta alla triade difensiva mettendoci varie forme di utilità: in marcatura, in appoggio, in proiezione offensiva. Una pedina recuperata alla causa.

Mancini 6,5

Continua ad agire da leader con una gamma pin articolata di consegne e un diverso posizionamento. Lasciamo da parte gli scivoloni perché il terreno era più che insidioso.

N’Dicka 6,5

Centralmente saggio o saggiamente centrale? Noi diciamo: gasperinianamente utile. O utilmente (già) gasperiniano?

Wesley 7

Il gol partita è la pietra angolare della sua prestazione ed è un fatto; c’è molto altro: un po’ di confusione iniziale, tanta intensità, recuperi fondamentali nella seconda parte. A proposito del gol: è rocambolesco, non fortunoso: guardate dove punta lo sguardo quando è già in caduta.

Koné 7

Straripante, al punto tale da concedersi un errore macroscopico in zona gol. Partita dall’impatto monumentale, sin dal primo giro di lancetta.

Cristante 6,5

Gara in costante supervisione tattica, sovrintendendo al giro palla senza mai farsi sfuggire di mano i tempi di gioco e nemmeno il joystick della manovra.

Angelino 6

Tanta corsa in amplissima porzione di fascia; un po’ scolastico in appoggio ma la brillantezza della gamba è dietro l’angolo.

Soulé 6

Accentra su di sé tanta attenzione ed è un merito, non trova lo spunto risolutivo ma la fase difensiva del Bologna è ben collaudata.

Ferguson 6,5

Piacciono l’impatto sulla partita, l’aggressione degli spazi, la soglia di sacrificio. Da affinare la spietatezza, ma per Gasp sarà un piacere lavorarci.

El Shaarawy 6

Non trovando l’azione decisiva, partecipa a quelle utili. Esce tra applausi convinti e al tempo stesso rispettosi.

El Aynaoui 6+

Entra al momento giusto, capisce l’antifona a proposito della fatica che i compagni iniziano ad accusare e adatta tocchi e movimenti. Sarà un crescendo.

Dovbyk 6 –

Cincischia sul pallone decisivo; altri ne scarica bene a beneficio dei compagni, qualcuno lo trattiene qualche istante di troppo. Non ci vorrà molto per capire se siamo ai titoli di coda.

Dybala 6,5

Impatto di delicatezza e personalità, con Skorupski che deve subito lucidare i guanti.

Rensch 6+

Impatto di gamba e rapidità, con buona propensione ad andare.

Gasperini 7+

Buona e soprattutto solida la prima, che per lui è anche la seicentesima.

La sua Roma inizia divorando le zolle altrui, finisce presidiando le proprie. Cristante e compagni non cedono mai il joystick della partita.