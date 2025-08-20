Trump e Putin arrivano in conferenza stampa davanti ai giornalisti. La scena che segue è da concerto.

Un Ferragosto rovente in Alaska. L’incontro tenutosi ad Anchorage tra Donald Trump e Vladimir Putin è destinato a finire nelle pagine di storia. Sui fatti, tra i due presidenti c’è stata intesa su alcuni punti. Riguardo alla guerra in Ucraina non si è trovato un cessate il fuoco o un accordo, ma Trump ha assicurato che le discussioni hanno prodotto “grandi progressi”. Putin conferma alla fine della conferenza la buona riuscita del summit invitando Trump a Mosca per il prossimo incontro. La stretta di mano, il tappeto rosso, i jet in volo sopra alla testa del presidente russo: sui giornali si sono evidenziati soprattutto questi elementi. Prima della conferenza però c’è stato un altro momento fuori dal discorso politico che ha catturato l’attenzione. Al centro ci sono proprio i giornalisti.

Scene da concerto

La sala è gremita, come ci si poteva aspettare. Su internet gira anche un video dove il presidente russo sembra essere spiazzato dal comportamento dei giornalisti, che hanno tentato di fargli qualche domanda creando però un forte trambusto. Che ci fosse una generale eccitazione per l’arrivo dei due leader si era già capito però qualche istante prima dell’inizio della conferenza stampa. Mentre Trump e Putin prendono posto, tutti i giornalisti presenti si alzano in piedi con il cellulare già attivo in modalità foto. Produzione di contenuti per la redazione? La totale partecipazione crea qualche dubbio.

