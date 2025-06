In Italia la carne coltivata è vietata da una legge approvata nel 2023, che però potrebbe non essere applicabile perché adottata in contrasto con le regole europee. Attualmente la carne coltivata non è ancora autorizzata nell’UE, quindi il divieto italiano resta soprattutto un segnale politico. La legge blocca la produzione e la vendita, ma non la ricerca, anche se scoraggia gli investimenti. Il dibattito resta acceso tra chi difende la legge e chi la critica come limite all’innovazione. E resta infuocato quando nella tenzione interviene Gianfranco Vissani.

Tra i finanziatori dei progetti sulla carne coltivata ci sono sia grandi aziende alimentari che investitori privati di fama internazionale. Un esempio noto è Leonardo DiCaprio, che ha investito in aziende come Mosa Meat e Aleph Farms, entrando anche nei loro comitati consultivi per sostenere la produzione di carne coltivata come soluzione sostenibile ai problemi climatici. Oltre a lui, anche colossi dell’industria alimentare come Tyson Foods investono in questo settore, spesso attraverso filiali dedicate agli alimenti alternativi.

Non un male in sé, ma un aspetto che si aggiunge ai punti critici su un’innovazione che ha delle controindicazioni.

Le critiche principali rivolte alla carne coltivata riguardano sia la sicurezza alimentare che la sostenibilità ambientale. Organismi come la FAO e l’OMS segnalano potenziali rischi per la salute, tra cui la possibilità di sviluppare allergeni, effetti cancerogeni e contaminazioni microbiologiche, anche se molti di questi rischi sono già presenti in altri alimenti e considerati gestibili con adeguati controlli. Altri dubbi riguardano il reale vantaggio ambientale a lungo termine, visto che la produzione di carne coltivata richiede comunque energia e potrebbe non ridurre le emissioni di gas serra quanto si spera. Si aggiungono critiche etiche e culturali, legate alla percezione dell’innovazione e alla difesa della tradizione alimentare nazionale.

Se poi ci aggiungiamo che l’Italia ha tra le sue eccellenze quella che potremmo chiamare la “concorrenza” della carne da laboratorio, il quadro è completo.

Ecco perché Gianfranco Vissani è esploso di rabbia quando gli abbiamo posto la questione a “Showfood”: ascoltate il suo sfogo nel video.