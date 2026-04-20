L’antistoria del governo Meloni che neanche la sinistra riesce a raccontarvi

In 4 anni non avete fatto niente. Sono queste le sferzanti parole che giungono dall’opposizione. Parole rivolte, ca va sans dire, contro il giullaresco governo della destra bluette neoliberale filoatlantista e filoucraina, filoisraeliana e filobancaria. Parole severe, certamente, che meritano di essere commentate, sia pur telegraficamente.

Le “malefatte” e il tradimento dell’interesse nazionale

Non è vero che la destra bluette in 4 anni non ha fatto nulla. Ha invece compiuto una serie inenarrabile di malefatte, tutte collocabili nel quadro del tradimento dell’interesse nazionale che pure, verbalmente, la destra bluette neoliberale dice di voler sostenere. Il ridicolo governo di Giorgia Meloni si era qualificato pomposamente come patriottico e difensore dell’interesse nazionale. Nazionale, ma alla prova dei fatti si è rivelato penosamente il contrario di ciò che diceva di essere: servilmente genuflesso di fronte all’Ucraina, come di fronte a Israele e a Washington, puntualmente dalla parte opposta rispetto all’interesse nazionale italiano.

Il ruolo delle opposizioni

A questa considerazione, incardinata su un sobrio realismo, deve seguirne subito un’altra, non meno rilevante: le opposizioni ed Elly Schlein, vestale della sinistra padronale in tinta arcobaleno, traditrice di Marx e delle classi lavoratrici, non hanno alcun titolo per criticare il pur giullaresco governo di Giorgia Meloni. Quando erano al governo, infatti, non hanno certo operato meglio rispetto al pur penoso governo di Giorgia Meloni. E, ne siamo convinti, se fossero loro ora sulla plancia di comando opererebbero alla stessa maniera, producendo non meno malefatte.

Alternanza senza alternativa

Non mi stanco di ripetere ad nauseam che oggi destra e sinistra, lungi dall’incarnare l’alternativa, rappresentano soltanto l’alternanza che nega l’alternativa. Più precisamente, destrash e sinistrash inscenano l’alternanza senza alternativa che garantisce la fintamente democratica governance neoliberale. Sicché la politica diventa semplice continuazione dell’economia capitalistica con altri mezzi, illudendo le masse manipolate circa un pluralismo inesistente. Dall’estrema destra neoliberale all’estrema sinistra neoliberale, i plurali sono varianti del partito unico del turbo capitale sans frontières, delineando uno scenario desolante in cui esiste una pluralità di partiti fintamente plurali, ma in realtà tutti interni al paradigma del capitale turbo-finanziario.