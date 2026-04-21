Sinner lascia tutti a bocca aperta: ecco l’ultima decisione dell’attuale numero 1 della classifica mondiale.

Ci siamo. È ormai tutto pronto per l’inizio del Madrid Open 2026, quarto Masters 1000 della stagione tennistica in programma dal 21 aprile al 3 maggio sui campi di terra della capitale spagnola. Jannik Sinner, che proverà a vincere il quinto torneo 1000 di fila, esordirà al secondo turno contro un qualificato, mentre sarà assente Alcaraz che si è ritirato a Barcellona per un infortunio al polso.

Sinner si è allenato nelle scorse ore con l’argentino Thiago Tirante, numero 74 al mondo, per prepararsi al meglio in vista dell’inizio: il campionissimo di San Candido ha giocato per circa 80 minuti sotto un sole cocente, per abituarsi alle altissime temperature che ci saranno nei prossimi giorni a Madrid.

Una decisione sorprendente che, però, dimostra la grandissima cura che Sinner dà a ogni dettaglio: accanto a lui presenti come al solito il coach Simone Vagnozzi, il preparatore atletico Umberto Ferrara e il fisioterapista Andrea Cipolla. Cahill, invece, raggiungerà Jannik per l’inizio degli Internazionali di Roma e per il Roland Garros.