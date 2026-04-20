Il post partita di Verona-Milan si trasforma in un caso che va ben oltre il campo: protagonista, suo malgrado, Gift Orban, coinvolto in una rissa nel parcheggio dello stadio Bentegodi dopo la sconfitta contro i rossoneri. Ma a incendiare ulteriormente il dibattito sono le parole durissime di Tony Damascelli, che in diretta ha puntato il dito contro il comportamento dei tifosi.

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Orban, Rissa dopo Verona-Milan: la ricostruzione

Secondo quanto emerso, l’attaccante dell’Hellas Verona, visibilmente nervoso, avrebbe rifiutato di concedere autografi e foto ai sostenitori presenti fuori dallo stadio. A quel punto, un tifoso avrebbe reagito colpendo con una manata l’auto del giocatore.

La risposta di Orban è stata immediata: il calciatore è sceso dalla vettura e ha affrontato il tifoso, afferrandolo per la maglietta. Da lì, la situazione è degenerata rapidamente, con momenti di forte tensione ripresi dai cellulari e diventati virali in poche ore.

Solo l’intervento di un membro dello staff del Verona ha evitato conseguenze peggiori, riportando la calma. Successivamente, Orban avrebbe tentato di ricucire lo strappo, tornando sui suoi passi per scusarsi.

La posizione del club

In serata, l’Hellas Verona ha diffuso una nota ufficiale in cui prende le distanze dall’accaduto, sottolineando di condannare con fermezza ogni comportamento violento e riservandosi ulteriori valutazioni.

“Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona – Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento. Il club si riserva, sin d’ora, ogni ulteriore valutazione in relazione ai fatti accaduti”.

Damascelli durissimo: “Perché giustificare sempre tutto?”

A spostare il focus della discussione è però l’intervento di Damascelli, che ha ribaltato la prospettiva puntando il dito contro certe derive del tifo:

“Io mi chiedo perché bisogna concedere ai tifosi di fare la qualunque? Vabbè, criticano, fischiano, insultano, dopodiché devono andare dietro al calciatore in macchina e picchiare coi pugni o con le mani sull’auto, sputare sull’auto… Ma perché? Perché bisogna giustificare sempre tutto…”

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