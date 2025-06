Come eliminare subito la muffa che si forma dietro il frigorifero: basterà questo semplice trucchetto per sbarazzarsene per sempre.

La muffa in casa è una delle problematiche più comuni con cui combattere. La sua presenza non deve mai essere sottovalutata, perché risulta essere pericolosa per diversi motivi. In primis, ovviamente può essere nociva per la salute, in quanto rilascia spore e in alcuni casi micotossine, che possono causare tosse, starnuti, congestione nasale, peggioramento di asma o bronchite e difficoltà respiratorie in persone sensibili.

Inoltre, la muffa può anche provocare dei seri danni alle pareti e agli edifici, degradando muri, legno, tappezzeria e produrre cattivo odore persistente. Insomma, si tratta di una problematica piuttosto seria e che non deve affatto essere sottovalutata. Ecco perché non appena si vedrà anche una piccola macchia, sarà importantissimo intervenire subito, per evitare che si espanda ancora di più.

Muffa dietro al frigorifero? Ecco come agire per riuscire ad eliminarla per sempre

Prima di poter agire, è bene ricordare che la muffa predilige ambienti particolarmente umidi, bui e in cui non circola molta aria. Proprio per questo, uno dei posti ‘preferiti’ in cui la muffa ama formarsi è dietro il frigorifero. Lì, potrà agire indisturbata e lentamente invadere l’intera parete e di conseguenza la cucina.

Non sempre si andrà a spostare il frigorifero dalla parete, anzi, sarà un’azione che si farà davvero molto di rado. Ecco perché è proprio questo, uno dei punti in cui la muffa tenderà a formarsi senza problemi. Per fortuna però, esistono alcune piccole accortezze da adottare e che impediranno che questo accada nuovamente. La prima cosa da sapere è che si andrà ad agire dall’interno del frigo, infatti, è proprio lì che si andranno a scatenare le cause principali che porteranno alla formazione della muffa.

Il trucco consiste nel prendere una spugna, tagliare una sorta di piccola tasca al suo interno e inserire del sale grosso. Posizionare quindi il tutto sul ripiano più basso del frigo, proprio all’altezza del foro di scolo ed il gioco è fatto. Questo passaggio servirà per assorbire tutta l’umidità in eccesso, evitando che questa venga poi immessa all’esterno. Un’altra cosa da fare, è spostare leggermente il frigo dalla parete per permettere il giusto ricambio d’aria. Si tratta di piccoli gesti che non rimuovono la muffa già presente, ma ne prevengono la comparsa.