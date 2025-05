VIDEO – Trionfo Napoli: la città esplode nella parata per il 4° Scudetto

È stata una giornata indimenticabile per Napoli, che si è fermata completamente per celebrare il 4° Scudetto della sua storia: una parata memorabile, un bagno di folla e un’emozione che ha attraversato ogni angolo della città. Il pullman scoperto con a bordo la squadra ha attraversato le strade del capoluogo campano, tra cori, fumogeni, bandiere e una marea azzurra pronta a gridare al mondo la propria gioia.

Parata-Napoli, Una città intera per un sogno realizzato: lo scudetto

Circa 200mila tifosi hanno affollato il Lungomare, mentre altri 50mila hanno seguito l’evento attraverso i quattro maxischermi dislocati nei punti nevralgici della città. Una vera e propria festa popolare, trasmessa in diretta su Rai 2, che ha visto Napoli vestirsi a festa per rendere omaggio ai suoi campioni.

Il trionfo del gruppo e la guida di Conte

Il più acclamato? Senza dubbio Antonio Conte, accolto da cori e appelli a restare sulla panchina azzurra. Il tecnico salentino è stato il grande protagonista di questa impresa, e il capitano Giovanni Di Lorenzo non ha avuto dubbi nel riconoscerne il merito.

“Col mister ho avuto delle telefonate e mi ha dato subito fiducia”, ha spiegato Di Lorenzo. “Mi ha detto che aveva bisogno di me per riportare il Napoli a certi livelli, ma oggi posso dire che noi avevamo bisogno di lui. Ha fatto un lavoro incredibile su tutti. È un allenatore forte e ci ha riportato a un livello altissimo in poco tempo.”

Prima lo Scudetto, poi il bagno di folla e la Parata: Napoli, emozioni che restano per sempre

Sempre Di Lorenzo, emozionatissimo dal pullman scoperto, ha parlato della tanto agognata Coppa dello Scudetto, con parole che hanno toccato il cuore dei tifosi.

“Già alzarne una… ma due… queste cose sono emozioni che rimangono. Quando uno inizia a giocare a calcio, vive per vincere partite e trofei, ma soprattutto vive per regalare emozioni alla gente. E vedere queste persone qui è un’emozione unica.”

De Laurentiis accende il mercato: De Bruyne nel mirino

La festa è stata anche l’occasione per un annuncio che ha acceso la fantasia dei tifosi azzurri. In diretta su Rai Due, Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere un possibile colpo di mercato clamoroso.

“So che probabilmente De Bruyne ha già comprato una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e suo figlio di 9 anni: è stata una bellissima visione, un triplete col bambino fantastico. Ma non è una notizia, finché non c’è nero su bianco.”

Una pagina di storia, scritta con orgoglio

Il Napoli ha scritto una pagina leggendaria della sua storia. Un trionfo meraviglioso, frutto di un progetto ambizioso, di un gruppo unito e di un’intera città che non ha mai smesso di credere. La parata si è conclusa, ma le immagini di questa giornata straordinaria resteranno per sempre negli occhi e nei cuori dei tifosi partenopei. E ora, l’attesa si sposta sul futuro, con un solo pensiero: continuare a sognare.

