De Laurentiis: “Nulla di confermato, ma De Bruyne ha comprato una villa a Napoli”

DE BRUYNE – NAPOLI | Durante la festa scudetto che oggi sta infiammando il lungomare di Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha concesso un’intervista al TG2, in cui ha rilasciato una dichiarazione che sa di annuncio. Parlando di Kevin De Bruyne, ha affermato: “So che ha già comprato una bellissima villa, questa mattina ho sentito lui, moglie e figlio in videochiamata. È ufficiale? No, non possiamo ancora dirlo finché non abbiamo qualcosa nero su bianco. Siamo seri”. Una conferma indiretta ma eloquente che il colpo sta per essere messo a segno. De Laurentiis, rompendo con la prudenza che lo ha spesso contraddistinto, ha deciso di osare, pronto a chiudere uno dei colpi più ambiziosi della storia del club.

Offerta pronta: bonus alla firma e biennale da top player

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione per portare De Bruyne al Napoli è praticamente definita. Mercoledì è atteso un incontro decisivo tra le parti, con una proposta contrattuale da circa 25 milioni di euro complessivi. L’offerta comprende un bonus alla firma di 10 milioni di euro, un contratto biennale da 5,5 milioni netti a stagione, con opzione per un terzo anno. Una mossa strategica per battere la concorrenza sul mercato degli svincolati e garantire al Napoli un leader di caratura mondiale per affrontare il futuro con rinnovate ambizioni.

Impatto economico: 15 milioni a stagione per il colpo De Bruyne

Il sogno belga ha ovviamente un peso economico rilevante. Il costo annuale dell’operazione per il Napoli, considerando l’assenza degli sgravi fiscali del Decreto Crescita (non più attivo dal 1° gennaio 2024), si attesterebbe attorno ai 15,18 milioni di euro a stagione. Questa cifra è composta da circa 5 milioni di euro di ammortamento del bonus alla firma e da 10,18 milioni di stipendio lordo per ciascuna delle prime due stagioni. Una somma importante, ma coerente con la volontà del club di alzare il livello competitivo e garantire un impatto immediato sul campo e fuori.