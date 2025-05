Inter-Napoli, chi vince lo scudetto? Tutti i possibili scenari

INTER-NAPOLI, LOTTA ALL’ULTIMO RESPIRO – Alti e bassi, mesi e mesi di partite e colpi di scene: alla fine, il campionato “del ciapa no“ più evidente degli ultimi anni è pronto a decidersi nei suoi novanta minuti finali. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma e quello maturato a San Siro tra Inter e Lazio, il Napoli di Conte resta padrone del proprio destino. Al momento è in testa con un punto di vantaggio sull’Inter, e sarà la 38ª giornata di Serie A a decretare il vincitore del campionato. Vediamo ora, nel dettaglio, i possibili scenari che, al fischio finale, potrebbero consegnare il tricolore al Napoli o all’Inter.

Napoli campione? Ecco cosa serve

Nel turno conclusivo, il Napoli affronterà in casa il Cagliari, già salvo dopo il recente successo sul Venezia per 3-0. Se la formazione di Conte dovesse vincere, sarebbe matematicamente campione d’Italia, a prescindere dal risultato dell’Inter contro il Como. Anche in caso di pareggio, gli azzurri si aggiudicherebbero lo scudetto qualora i nerazzurri non dovessero andare oltre il pari. Addirittura, per quanto i tifosi non possano augurarselo (per il bene delle loro coronarie), il Napoli potrebbe persino perdere, a condizione però che anche la squadra di Inzaghi venga sconfitta, ovviamente.

Cosa deve fare l’Inter per conquistare il titolo

Dall’altra parte, dopo l’ennesimo passo falso contro la Lazio, per sperare nella vittoria finale l’Inter ha solo una possibilità: battere il Como e sperare che il Cagliari riesca a fermare il Napoli, evitando la sconfitta al Maradona. In questo caso, i nerazzurri effettuerebbero il sorpasso in classifica, concludendo il campionato con uno o due punti di vantaggio sugli azzurri. Con i tre punti, l’Inter salirebbe a quota 81, mentre il Napoli resterebbe fermo a 79 in caso di sconfitta, o arriverebbe a 80 con un pareggio. Lo scudetto non dipende dai meneghini: tutto è ormai nelle mani partenopee.

Inter-Napoli: l’ipotesi da brividi dello spareggio

C’è infine una terza possibilità; la più temuta dai tifosi di entrambe le pretendenti: quella dello spareggio scudetto. Questa eventualità si verificherebbe solo e unicamente se il Napoli perdesse contro il Cagliari e, allo stesso tempo, l’Inter pareggiasse contro il Como. In tale scenario, le due compagini terminerebbero la stagione a pari punti: 79.

Poiché né la differenza reti né gli scontri diretti valgono come criteri decisivi, si renderebbe necessario un incontro secco per decidere chi si aggiudicherebbe il titolo di campione 2024/25. Proprio in previsione di questa evenienza, seppur remota, la Lega Serie A ha scelto appositamente di anticipare i match di Napoli e Inter a questo venerdì, ore 20:45.

Infatti, in caso di spareggio, questo verrà giocato direttamente a distanza di 3 giorni (lunedì), in una sede ancora da stabilire. Non a caso, il prossimo 26 maggio è l’ultimo slot temporale disponibile prima della finale di Champions League e l’inizio del Mondiale per Club.