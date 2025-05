Inter – Lazio, Furio Focolari “A botta calda” ▷ “Il solito fenomeno ha salvato la partita alla Lazio”

La Lazio ferma l’Inter a Milano. Il 2 a 2 finale firmato da Pedro, autore di una doppietta, rimanda l’Inter al secondo posto. I nerazzurri, visto il pareggio del Napoli a Parma, potranno ancora giocarsi il titolo all’ultima giornata. La Lazio dal canto suo abbandona la lotta Champions, ora dovrà sperare in un passo falso della Roma all’ultima giornata per cercare un posto in Europa League. Il commento della gara è affidato a Furio Focolari:

“L’Inter ha fatto poco, doveva fare di più il secondo tempo. La Lazio ha fatto una partita accorta, con la voglia di non subire e di giocarla fino alla fine. Il solito fenomeno ha risolto tutto, esce Isaksen entra Pedro, le cose cambiano. Per me la Conference League è una iattura, alla Lazio basta un pareggio per arrivarci.

Solo la Fiorentina potrebbe superare i biancocelesti. Triste a chi tocca la Conference ma se arriva bisogna prenderla. La Lazio ha giocato sempre dando il massimo, questa sera mi è piaciuta e ha onorato il campionato”.