Lotta Scudetto, le ‘Teste di Calcio’ non hanno dubbi: “Napoli già campione”

La 37ª giornata di Serie A ha messo in luce tutte le fragilità dell’Inter nella sua corsa allo Scudetto contro il Napoli. I nerazzurri, che avevano l’occasione di superare i campani e conquistare la vetta, non sono riusciti a battere la Lazio, chiudendo con un deludente 2-2 a San Siro. E non è stata una partita qualsiasi: con una vittoria, la squadra di Inzaghi avrebbe potuto scalzare i partenopei dalla prima posizione. Ma ancora una volta, in un dualismo clamoroso con la sua versione scintillante in Champions League, l’Inter ha mancato l’affondo decisivo per mettere le mani sul 21° titolo iridato.

L’Inter sta facendo di tutto per non vincere il campionato

Un brutto passo falso, che lascia i nerazzurri a solo un punto di distanza dal Napoli. Ma alla Pinetina, la consapevolezza che lo Scudetto è ormai quasi un miraggio c’è ed è tangibile. A questo punto, le speranze di rimonta sono ridotte al minimo, anche se, tecnicamente, nulla è ancora matematicamente deciso. Per i meneghini serve un miracolo: anche perché ora, il destino è solo nelle mani dei partenopei. Un Napoli che, pur faticando più del previsto contro il Parma, è riuscito a mantenere la testa della classifica con uno 0-0 anche abbastanza sfortunato.

Anche se ci sono segni di stanchezza e difficoltà, la squadra di Antonio Conte è arrivata alla vigilia dell’ultima giornata ancora al primo posto: un qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato a inizio stagione.

Tutto si deciderà il prossimo venerdì alle 20:45: il Napoli, nonostante tutti i suoi evidenti limiti, avrà l’opportunità di chiudere i giochi in casa contro il Cagliari già salvo. Mentre l’Inter sarà impegnata in una trasferta insidiosa a Como. Questo, insieme alle ultime prestazioni dei nerazzurri in campionato, non dà particolare adito all’ottimismo all’ombra del Duomo. E questo, vale anche per le nostre ‘Teste di Calcio’, che in diretta su Radio Radio Lo Sport non hanno palesato particolari dubbi: lo Scudetto viaggia spedito verso il Vesuvio.

Vocalelli: “Al 99,9% lo scudetto è del Napoli. Folle pensare che non batta il Cagliari già salvo”

Alessandro Vocalelli è categorico: “Pensare che il Napoli, davanti a 60.000 persone, non riesca a battere in casa il Cagliari già salvo, mi sembra una cosa veramente fantascientifica. Ti dirò, se avesse vinto l’Inter e avesse scavalcato gli azzurri, non sarebbe stata chiusa. Perché comunque andare a Como e vincere è un po’ più complicato. Però in casa, con il Cagliari (con tutto il rispetto per la squadra sarda che verrà a fare la sua onestissima partita)… La sconfitta sarebbe una cosa che entrerebbe nella storia. Quindi sì, 99,9%“.