I tappeti non sono mai stati così puliti: bastano questi 3 ingredienti per togliere sporco e cattivi odori

Per avere tappeti realmente puliti e profumati basta usare l’azione combinata di questi 3 ingredienti: così si dovranno nemmeno mettere in lavatrice.

I tappeti sono degli elementi di design che in casa non mancano mai. Oltre a completare l’arredamento e a donare un tocco in più, vanno a armonizzare l’ambiente, aggiungendo colore, texture e stile. Inoltre, delimitano gli spazi, infatti, soprattutto in ambienti open space, i tappeti aiutano a separare visivamente le diverse zone.

Oltre ad una funzione prettamente estetica, i tappeti aiutano anche a migliorare l’isolamento termico della casa, infatti, sono in gradi di mantenere il calore, rendendo le stanze più accoglienti, specialmente in inverno. E sono anche in grado di attutire i rumori, riducendo l’eco e i suoni di passi, migliorando l’acustica della stanza. Insomma, non c’è un solo motivo per cui i tappetti non dovrebbero essere messi in casa.

Come pulire i tappeti usando soltanto 3 ingredienti naturale che tutti abbiamo in casa

Ovviamente, esattamente come capita per tutti gli altri elementi che abbiamo in casa, anche i tappeti tendono a sporcarsi facilmente e ad intrappolare tra le loro fibre, polvere, peli, capelli e di conseguenza sarà terreno fertile per la formazione di germi, batteri e cattivi odori. Ecco perché sarà importante pulirli periodicamente, evitando così che si accumuli troppo sporco difficile da mandare via.

Il problema principale della pulizia dei tappeti, è che il più delle volte non si riescono ad inserire nella lavatrice e di conseguenza sarà davvero difficile riuscire ad eliminare tutto lo sporco. Fortunatamente però, esiste un efficace rimedio naturale perfetto per la pulizia di tutti i tipi di tappeti. Utilizzando solo 3 ingredienti naturali saranno subito come appena comprati. Tutto quello che servirà è del bicarbonato, dell’aceto e delle gocce di olio essenziale di limone.

Una volta procurati i 3 ingredienti procedere prima di tutto ad aspirare tutta la polvere in eccesso con l’aiuto di un’aspirapolvere o della scopa elettrica. In una ciotola preparare un mix con mezzo bicchiere di aceto bianco, due cucchiai di bicarbonato di sodio e circa 10 gocce di olio essenziale di limone. Trasferite il tutto in un flacone spray e vaporizzare sul tappeto. Lasciare agire fin quando tutto l’umido non sarò completamente asciutto e passare nuovamente l’aspirapolvere. Ed ecco che il tappeto sarà tornato perfettamente pulito ed igienizzato.