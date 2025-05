Circolare Inps, i requisiti per ottenere subito 1000 euro: una vera boccata d’ossigeno

C’è una bella notizia per tanti italiani: una nuova Circolare Inps ha comunicato che è possibile ottenere subito 1000 euro. Ecco come.

Nel periodo storico che stiamo vivendo non è semplice arrivare a fine mese. Tante famiglie versano in condizioni di povertà o di difficoltà economiche e, specie chi ha un nucleo familiare numeroso, stenta persino a fare la spesa, a pagare le bollette o l’affitto.

In tal senso il Governo ha introdotto una serie di Bonus per aiutare chi è in difficoltà economica e fortunatamente, con una Circolare recente, l’Inps ha comunicato la possibilità di ottenere subito 1000 euro. Ecco i requisiti per poter avere questo denaro.

I requisiti per ottenere i 1000 euro dell’Inps

Qualche giorno fa l’Inps, con una Circolare, ha comunicato la possibilità, per alcuni italiani, di ottenere ben 1000 euro. Questo contributo è molto interessante, specie per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche in questo particolare momento storico che stiamo vivendo.

In particolare si tratta del “Bonus Nuovi Nati” comunicato dall’Inps il 14 aprile 2025 con la Circolare n. 76. In questa comunicazione l’Inps ha spiegato i dettagli di questo bonus, i requisiti e chi può beneficiarne. Si tratta delle famiglie con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025.

Il Bonus si configura con la cosiddetta “Carta Nuovi Nati”, una carta prepagata nominativa, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di prodotti per l’infanzia presso esercizi convenzionati, sia fisici che online, del valore di 1000 euro. I requisiti per ottenere i 1000 euro dell’Inps sono i seguenti:

avere un figlio nato o adottato nel 2025

avere un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro

essere residenti in Italia (cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari con diritto di soggiorno, nonché a cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo oppure di permesso di lavoro o ricerca di durata superiore a sei mesi.

Chi ha questi requisiti e voglia ottenere il bonus da 1000 euro potrà farlo facendo domanda all’INPS attraverso il portale web accedendo con SPID, CIE o CNS. Altrimenti, è possibile rivolgersi al Contact Center INPS, attraverso il numero verde dedicato, o ai CAF convenzionati. Le domande dovranno pervenire entro 60 giorni dalla nascita, dall’adozione o dall’affido preadottivo del minore.

Per i bambini nati o adottati prima della pubblicazione della circolare, il termine di 60 giorni decorre dalla data di pubblicazione della stessa, ovvero dal 14 aprile 2025. Questa della Carta Nuovi Nati è una misura importante che rientra in quelle a sostegno delle famiglie, come l’Assegno Unico e Universale, il Bonus Asilo Nido e le detrazioni fiscali sostenute per figli (come visite mediche, medicinali, terapie e vaccinazioni).

Si tratta di aiuti importanti per sostenere la genitorialità e le famiglie che si trovano in difficoltà economiche.