Un Posto al Sole anticipazioni: altra terribile novità per Michele, Giulia tradita

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole sono molto ghiotte. Ecco cosa succederà a Michele, a Giulia e agli altri personaggi della soap opera.

Una delle soap opere più longeve della televisione italiana è senza dubbio Un Posto al Sole, vista ogni sera da migliaia di persone interessate a scoprire cosa succederà ai propri personaggi preferiti. Non solo tanti rimangono incollati davanti al tv ma ricercano le anticipazioni sul web.

In effetti si hanno già tanti spoiler sui prossimi episodi e riguardano prevalentemente Michele e Giulia. Chiunque voglia sapere cosa succederà a loro e agli altri protagonisti della soap opera partenopea farebbe meglio a continuare a leggere.

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un Posto al Sole

Da lunedì a venerdì fa in onda su Rai Tre la stagione 29 di Un Posto al Sole, a partire dalle ore 20.50. Questo è un appuntamento consueto per tantissimi italiani affezionati alla soap opera partenopea e che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà ai propri personaggi del cuore. Le prossime puntate saranno molto avvincenti e dense di colpi di scena.

Nelle prossime puntate vedremo che Mariella partirà con Mimmo per passare dei giorni in agriturismo con lui. Pur non riuscendo a voltare del tutto pagina, con ottimismo cercherà di riprendere le redini della sua vita serena. Niko si confronterà nuovamente con Valeria che non vuole rinunciare a lui ma, nel corso delle prossime puntate, si vedrà che il ragazzo vuole stare con Manuela e infatti a Torino vivranno una vacanza romantica.

Gennaro e Roberto sono pronti a formalizzare l’accordo per l’ingresso del gruppo Gagliotti come socio dei Cantieri. Invece Michele vuole riprendere il lavoro in radio, ma per lui c’è un’altra terribile novità: Roberto non è d’accordo. Così l’uomo, che è già provato per le sue condizioni di salute, vedrà ridotti i suoi spazi in radio e questo sarà un duro colpo per lui. Renato invece sarà vittima di una truffa ma, grazie ai suoi cari, riuscirà a superare questo momento così difficile.

Insomma questo ed altro accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda tutte le sere su Rai Tre dalle 20.50, ad eccezione del primo maggio quando verrà lasciato spazio al Concertone del Prima maggio in onda sempre su Rai Tre.