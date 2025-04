Super Svilar al derby | Camelio ▷ “Ecco dove voleva mandarlo Mourinho”

“Svilar? Se era per Mourinho, era andato a giocare in Serie B. I Friedkin dovrebbero chiedergli i danni“. Con queste parole, Enrico Camelio ha aperto la sua analisi del derby di ieri sera. Un match in cui, senza alcun dubbio, il portiere giallorosso è stato nettamente il migliore in campo dei suoi.

Ma ormai non si tratta neanche più di una sorpresa. È dall’arrivo di De Rossi nella scorsa stagione, infatti, che il belga (di origine serbe) è diventato un pilastro fondamentale della squadra, collezionando una serie di prestazioni al limite della perfezione. Per questo, anche alla luce dell’ennesima sua grande partita, l’indiscrezione rivelata oggi su Radio Radio Lo Sport dà molto da pensare.

Lazio-Roma, Camelio: “Non solo Svilar. Per la Lazio, il migliore secondo me è stato Mandas”

Sulla partita, ovviamente, il giudizio sulle due squadre è stato molto diverso.

“Voto alla Lazio? 7. Alla Roma invece do un 5, calcolando anche che non ha giocato in Europa League. Il Migliore dei giallorossi? ‘Batman Svilar’ ovviamente: è l’unico vero campione che ha la Roma. Per la Lazio dico Mandas, mi è piaciuto. Chi aveva bisogno più della vittoria tra le due squadre era quella di Ranieri, visto che ha due punti in meno. Invece ho visto molta più voglia da parte della Lazio. Ieri oggettivamente meritava di vincere, tanto è vero che stiamo dicendo che Svilar è stato sicuramente il migliore in campo. Dopo l’1-1 mi aspettavo un po’ più di grinta, un po’ più di veleno“.

Su Lorenzo Pellegrini: “In settimana è stato trattato come un talismano: non parliamo più di calcio per questo ragazzo (il capitano, che prende ben 6 milioni). Anche questo derby l’ha fallito, ha giocato malissimo. È stato più che anonimo sul goal. Sì, sbaglia soprattutto Mancini. Ma anche lui scivola: è stata una delusione totale“.