Lazio-Roma, Ferrajolo e Focolari “A Botta Calda” ▷ “Prodezza straordinaria di Soulè”

Finisce 1-1 il Derby della Capitale. Il vantaggio della Lazio con Romagnoli, dagli sviluppi di un corner, viene annullato dalla super magia di Soulè grazie ad una prodezza dalla distanza. Lo spettacolo è sugli spalti con le splendide coreografie delle due tifoserie,

“A botta calda” di Furio Focolari e Luigi Ferrajolo

Focolari: “Il primo tempo è stato di supremazia della Lazio mentre nel secondo tempo più equilibrato. Nel complesso meritava qualcosa in più la Lazio. Grande partita di Svilar. Non è vero che il pareggio vale uguale per entrambe le squadre. La Roma si allontana molto dalla corsa Champions League con 5 punti. Oggi non ho appunti da fare a Baroni: la Lazio di questa sera mi è piaciuta. Se contro il Bodo Glimt, i biancocelesti giocano così penso che possano ribaltare il punteggio. Per l’arbitro non era una partita facile e i giocatori non hanno fatto nulla per aiutarlo. Non ho da dire nulla agli arbitri. I gol, purtroppo, devi farli. La Lazio ha fatto un’ottima partita ma è mancata dal punto di vista realizzativo”



Ferrajolo: “Avrebbe meritato qualcosa in più la Lazio. Prodezza straordinaria di Soulè con quel piatto di sinistro. Senza questo gol non credo che la Roma avrebbe trovato. Non è un fatto occasionale, fatica questa Roma a fare gol. L’attaccante non ha fatto un tiro in porta. Il pareggio tarpa le ali alla corsa Champions e può solo andare in Europa League. Se ha fatto qualche errore l’arbitro, non ha influito sulla partita. Nessuno poteva che in questo finale di campionato la Roma potesse essere ancora in gare per un obiettivo. Questa squadra ha già fatto tanto rispetto a come era partita”