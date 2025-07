Niente da fare per Matteo Berrettini e per il tennis italiano. L’ultima notizia legata al talento romano non farà piacere a nessun tifoso.

Il 2025 sta diventando un vero e proprio calvario per Matteo Berrettini. Il tennista romano sembrava poter tornare quello di un tempo, il talentuoso e potente atleta che era riuscito anni fa persino ad entrare stabilmente nella top 10 del ranking ATP, sfiorando il trionfo storico a Wimbledon ben prima dell’impresa di Jannik Sinner.

Peccato che Berrettini, oltre a competere con altri rivali di grande lustro, deve sempre fare i conti con i difetti del suo fisico e del suo apparato muscolare. Quest’anno ha subito l’ennesimo infortunio delicato ai muscoli addominali, che lo sta debilitando in maniera evidente, lasciandolo fuori da diversi tornei ed appuntamenti del circuito.

Tutto è iniziato a Madrid, con il ritiro a causa dei problemi fisici contro Draper. Poi a Roma ha dato forfait Casper Ruud, saltando successivamente sia il Roland Garros che i tornei sull’ erba. Arrivato a Wimbledon non in condizione, è stato battuto al primo turno dal polacco Majchrzak. Delusioni continue ed ora da casa Berrettini arriva un’altra notizia non piacevole.

Berrettini ha deciso: niente torneo di Toronto. Ed esce dalla top 50 in vista degli US Open

Visto che le condizioni fisico-muscolari di Berrettini sono ancora precarie, il tennista classe ’96 ha dovuto prendere un’altra decisione durissima e non piacevole. Infatti Matteo salterà anche il Master 1000 di Toronto, in Canada, dove inizialmente sembrava potesse tornare in gara.

Berrettini ed il proprio staff hanno stabilito che non fosse ancora il momento opportuno per rientrare, visto comunque l’alto tasso di competizione in questo ambito. Il romano aveva già saltato i due tornei 250 sulla terra di Gstaad e Kitzbuhel, passando a tre come numero di forfait consecutivi in poche settimane.

Al momento Berrettini resta nella entry list del torneo di Cincinnati, a cui prenderà parte anche Sinner. Ma è ancora tutto da vedere, visto che la possibilità che l’ex numero 5 al mondo possa saltare anche la competizione in Ohio è alta. Inoltre tutti questi forfait non aiutano Berrettini a livello di ranking: con ogni probabilità nei prossimi giorni il romano uscirà dalla top 50 della classifica maschile.

Ciò significa che, se dovesse presentarsi agli US Open (torneo che non vuole assolutamente mancare), rischia seriamente di non partire come testa di serie e dunque di dover affrontare un tabellone più lungo e tortuoso. Ma ad oggi è l’unico modo per ripartire, dopo i guai fisici ininterrotti.