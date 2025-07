La Lazio vince nel finale su rigore la sua prima amichevole estiva, contro l’Avellino. Decisivo nel finale Guendouzi su rigore. Durante la partita, si è vista una squadra in costruzione, volenterosa di apprendere gli automatismi previsti dal modulo del nuovo mister. Dopo la presentazione a Formello e la prima amichevole, la Lazio è pronta a proseguire il cammino verso la nuova stagione.

Raniero Altavilla presenta la mezz’ala che mancava a Maurizio Sarri: “La Lazio è un cantiere aperto, Sarri ha fatto delle prove e ha già qualche certezza. Dele Bashiru può essere un buon acquisto nella Lazio di Sarri, la formazione biancoceleste in quel ruolo era carente, ma con la cura del nuovo allenatore può essere il valore aggiunto della squadra. Il mister sa dove mettere le mani , la partita con l’Avellino è solo calcio d’estate”.

Sandro Di Loreto commenta la prima amichevole biancoceleste: “Ho visto una Lazio in difficoltà nel creare occasioni, il problema è già vidto ed è rappresentato dalla difficoltà di tirare in porta e a creare occasioni. Di contro, c’è più solidità difensiva perché c’è più densità in mezzo al campo. Però è molto presto per capire come sarà la nuova Lazio. Meglio 20 minuti di Noslin che tutto Castellanos. Ad Avellino si è vista una squadra sperimentale”.