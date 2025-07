Un calciatore della Juventus potrebbe dire addio questa estate rescindendo il contratto. Ipotesi sempre più concreta a Torino.

In casa Juventus c’è grande fermento per un calciomercato che ancora deve entrare nel vivo. L’obiettivo di Damien Comolli, nuovo direttore generale del club, è quello di donare al tecnico Igor Tudor una rosa competitiva e completa, così da potersi ben destreggiare tra campionato e Champions League.

Finora gli unici colpi in entrata della Juve sono stati l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David per l’attacco e quello del terzino Joao Mario dal Porto in difesa, nell’operazione di scambio con Alberto Costa. Ma per far contento Tudor servirebbero ancora altri 2-3 innesti importanti, ma prima la società bianconera dovrà completare altre operazioni.

Infatti la Juventus, prima di dare l’assalto ad altri acquisti, dovrà cercare di sfoltire la rosa dai diversi esuberi che sono attualmente sotto contratto. Tra calciatori considerati delle riserve costose ed altri rientri dai prestiti che non fanno al caso degli schemi di Tudor, sono diverse le difficoltà in questo senso per i dirigenti. Ecco allora che si fa strada l’opzione più tranchant: la rescissione del contratto.

Milik, ennesimo infortunio: tifosi esausti, si fa strada l’ipotesi rescissione

Uno dei calciatori che rappresenta più di tutti un enigma all’interno della rosa juventina, è Arkadiusz Milik. Un ottimo attaccante, esperto e dotato di grande tecnica individuale, ma con un problema che si porta dietro da sempre: la fragilità fisica e muscolare.

Lo scorso anno Milik ha saltato praticamente tutta la stagione, prima per un infortunio al ginocchio, poi per altri successivi stop muscolari. Giorni fa sembrava pronto a rimettersi in forma, a lavoro individuale alla Continassa. Ma è arrivata l’ennesima notizia che ha fatto sbottare i tifosi: un piccolo incidente in allenamento gli ha procurato una ferita alla tibia, fermandolo per almeno 10 giorni.

Sui social si è scatenata la furia dei tifosi bianconeri, stufi di avere in rosa un calciatore tanto costoso quanto fragile e poco utile alla causa. Ecco perché c’è chi parla di possibile rescissione del contratto, come è accaduto con Paul Pogba dopo la sentenza della squalifica per doping. Ma con Milik la situazione è più difficile, visto che tre mesi fa ha prolungato il contratto fino al 2027 così da spalmare l’alto ingaggio.

Milik non è l’unico esubero della Juve per cui si chiede una soluzione aggressiva per fargli lasciare il club. Oltre al polacco anche Dusan Vlahovic e Douglas Luiz sono cedibili sul mercato, ma per il momento non hanno ancora ricevuto proposte concrete e restano sul groppone della società.