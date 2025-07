Cessione a sorpresa in casa Inter: il nuovo tecnico Cristian Chivu sembra pronto a sacrificare un titolarissimo come Dimarco sul mercato.

Deve ancora prendere forma la nuova Inter, una squadra che ha l’obbligo di dimenticare le tante delusioni della scorsa stagione. In particolare i nerazzurri devono metabolizzare la finalissima di Champions League persa in maniera umiliante con il PSG e ricominciare da capo.

L’approdo di Cristian Chivu in panchina, come sostituto di Simone Inzaghi, non va visto come una soluzione tampone e d’emergenza. L’ex difensore romeno infatti sta portando le proprie idee ad Appiano Gentile, cambiando in maniera quasi radicale a livello tattico rispetto alle idee del recente passato. Basti pensare a come il 3-5-2 ormai canonico di Inzaghi sia stato abbandonato, per passare ad un 3-4-2-1 più basato su tecnica e gioco tra le linee.

Oltre all’aspetto tattico, Chivu sembra intenzionato a variare qualcosa anche a livello di gerarchie. Non tutti i titolarissimi dell’ultimo periodo sono sicuri del posto in prima squadra; già calciatori come Calhanoglu o Thuram potrebbero uscire dalla lista degli incedibili. Inoltre un altro giocatore considerato importantissimo per l’Inter negli ultimi anni sembrerebbe in procinto di partire.

Dimarco non è più intoccabile: possibile cessione in Premier League

Il calciatore di cui parliamo è Federico Dimarco, terzino sinistro titolare di Inter e Nazionale italiana. Il classe ’97, nerazzurro doc, viene da una stagione tra alti e bassi. In particolare nell’ultimo periodo si è visto un giocatore svogliato, fisicamente e moralmente a pezzi, quasi irriconoscibile rispetto al laterale prorompente di qualche tempo prima.

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, Chivu sarebbe intenzionato a dare maggiore spazio e fiducia a Carlos Augusto, terzino ex Monza che spesso ha agito da vice-Dimarco in passato. Mentre ora il brasiliano avrebbe scavalcato l’azzurro nelle gerarchie della fascia sinistra. Una bocciatura per Dimarco, che a questo punto potrebbe anche pensare all’addio.

In questo senso va segnalato l’interesse concreto dei bianconeri del Newcastle, squadra di Premier League che disputerà la Champions League il prossimo anno. I Magpies, che hanno già strappato Sandro Tonali alla nostra Serie A, sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 48 milioni di euro per acquistare Dimarco dall’Inter.

Una cifra molto sostanziosa che i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione, subodorando anche un’importante plusvalenza. Ma al momento ancora non si è concretizzato il pressing del club inglese, comunque molto intrigato dall’idea di rinforzare la corsia mancina con un titolare della Nazionale azzurra.

Dimarco, prodotto delle giovanili dell’Inter, è un titolare in pianta stabile della rosa nerazzurra dal 2021, dopo l’esperienza in prestito al Verona. Ha finora disputato 189 gare ufficiali con la sua squadra del cuore e segnato 18 reti. Oltre a fregiarsi di uno Scudetto e due Coppe Italia.