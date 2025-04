I tappetini nel bagno non sono igienici: è questa l’alternativa di tendenza e anche sicura

Attenzione, i tappetini da bagno non sono affatto igieni: è questa la migliore alternativa da mettere subito.

I tappetini nel bagno sono elementi essenziali che hanno tantissime funzioni. In primis serve per assorbire l’acqua che cade quando si esce dalla doccia o dalla vasca, evitando che il pavimento si bagni troppo. Aiutano ad evitare scivolamenti, essedo dotati di una base antiscivolo. Inoltre, sono perfetti per dare comfort, in quanto permettono di camminare scalzi su una superficie morbida piuttosto che su un pavimento freddo.

Per ultimo, ma non di certo per importanza, i tappetini da bagno aggiungono un tocco estetico, completando lo stile o i colori dell’ambiente. Grazie ai tantissimi modelli disponibili in commercio e alle infinte fantasie, si potranno scegliere i tappetini che più si addicono all’arredamento già presente nel bagno. Il tessuto più venduto è senza dubbio il cotone, che risulta essere il materiale perfetto per adattarsi ad un ambiente umido come quello del bagno.

Addio ai classici tappetini da bagno non sono più igienici: è questa la migliore alternativa da provare subito

Nonostante siano così apprezzati, c’è un aspetto molto importante da non sottovalutare e che riguarda proprio i tappeti in cotone e quelli a pelo lungo o corto, ossia che tra le loro fibre si riesce ad accumulare una quantità di sporco davvero impressionante, per non parlare poi della possibile formazione di muffa, dovuta sempre alla presenza dell’umidità. Inoltre, anche la sua pulizia spesso risulterà complicata, impedendo così di ottenere il massimo dell’igiene e trasformando il tappetino in un potenziale pericolo per la salute.

Tuttavia, se proprio non si riesce a fare a meno di questo accessorio nel bagno, è bene sapere che esiste un’alternativa molto più pratica, funzionale e soprattutto facile da pulire, si tratta dei tappetini in bambù che stanno già riscontrando enormi successi. Questo materiale, infatti, a differenza del cotone o dei tappeti a pelo lungo o corto, non è dotato di fibre ma è caratterizzato da una superficie rigida e liscia.

In questo modo lo sporco non avrà alcun appiglio su cui depositarsi e basterà semplicemente passare uno straccio bagnato per farlo tornare come nuovo. Evitando di metterlo in lavatrice quindi, i colori resteranno sempre belli vivi e anche il materiale non tenderà a rovinarsi rapidamente. Insomma, si tratta sicuramente di una novità tutta da provare e che sostituirà definitivamente i classici tappeti in cotone o in spugna che fino ad ora abbiamo avuto nel bagno.