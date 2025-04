Doccia, quanto dovrebbe durare ogni giorno per essere realmente efficace: la risposta la sbagliano quasi tutti

Quanto deve durare realmente una doccia ogni giorno? A fare chiarezza ci pensa l’OMS e la risposta non è quella che tutti crediamo.

C’è chi preferisce farla a prima mattina prima di affrontare la giornate per svegliare mente e corpo e prepararsi a tutti gli impegni che lo attendono e chi invece non potrà andare a letto se prima non ha ‘lavato’ via tutto lo stress, con una doccia rilassante. Infine, c’è anche chi preferisce farla sia di mattina, che di sera senza problemi.

Ovviamente, fare la doccia è importante per tantissimi motivi, non solo per aiutare ad iniziare o a concludere la giornata, ma soprattutto è necessaria dal punto di vista igienico, in quanto aiuta ad eliminare tutto lo sporco e a mantenere perfetto il proprio livello di igiene personale.

Quanto deve durare realmente una doccia ogni giorno? L’OMS non ha dubbi: ecco cosa sapere

Ciò che però è importante sapere, non è quando fare la doccia o che temperatura usare, ma ciò che è necessario conoscere è la durata effettiva di ogni doccia. Infatti, possiamo distinguere due gruppi principali. Il primo che farà durare la doccia giusto 5 minuti, l’altro invece, capace di stare sotto il getto del soffione anche per mezz’ora di fila. Quindi, la domanda da porsi è: quanto bisogna far durare la doccia affinché sia davvero efficace?

A rispondere alla fatidica domanda ci pensa L’OMS, che, tra le sue tante attività definisce delle linee guida su questioni sanitarie globali. E anche per quanto riguarda la durata della doccia è possibile trovare delle raccomandazioni ben precise, che spingo a comprendere l’importanza di fare la doccia in modo giusto e soprattutto oculato, riducendo al massimo gli sprechi.

In pratica, per arrivare a dare la risposta definitiva, l’OMS ha tenuto conto di diversi fattori, in primis c’è ovviamente l’aspetto igienico e della salute, in secondo luogo ha preso in considerazione il risparmio energetico e la sostenibilità. E proprio sulla base di questo, si è arrivati alla conclusione che la doccia ideale non dovrebbe mai superare i 4 minuti con una temperatura né troppo calda, né troppo fredda. In questo lasso di tempo, non solo si riuscirà a lavarsi adeguatamente, ma non si consumerà troppa acqua, riducendo così lo spreco.