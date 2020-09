Il Magistrato Angelo Giorgianni, in compagnia del Dott. Pasquale Mario Bacco, ha commentato sui suoi canali social il duro attacco del leader del PD e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti interpellato sulla manifestazione che si terrà sabato 5 settembre a Roma, alla Bocca della Verità.

Sull’incontro, che ha come oggetto manifestare il dissenso contro la “dittatura sanitaria“, Nicola Zingaretti ha detto che denuncia “l’irresponsabilità e la follia di chi lavora contro l’Italia, contro le persone e contro la possibilità di rimetterci in piedi. Dobbiamo opporci ai negazionisti – ha aggiunto – ce la faremo, torneremo a vivere ma bisogna combattere uniti”.

Sulla questione il Magistrato Giorgianni non ha dubbi: Zingaretti con le sue parole incita alla violenza e per questo va denunciato. I dettagli in questo video.

Giorgianni contro Zingaretti ► “Accuse puerili, incita alla violenza: lo denunciamo!”

