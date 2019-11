Dietro le solite Juventus e Inter, che ormai sembrano giocarsi tra loro la posizione di vertice, rispettivamente al terzo posto, in piena corsa Champions e al quarto posto, sopra Atalanta e Napoli, Roma e Lazio stanno rendendo il loro campionato davvero interessante.

Non sembrava così all’inizio, tanti i gol presi dalla Roma, troppe le montagne russe emotive della Lazio, tanto che non sembrava venirne più a capo. E invece eccole qua, con 22 e 21 punti, in simbiosi con gli ultimi risultati, quasi come fosse una battaglia a distanza.

Le romane stanno finalmente facendo sognare i loro tifosi, tanti i meriti di Fonseca (e anche di Petrachi). Con Smalling la Roma sembra aver trovato quella solidità difensiva che da tanto mancava, il centrocampo ha ritrovato il miglior Zaniolo (se non qualcosa di più) e lì in attacco non si fanno troppi problemi a bucare le difese avversarie.

La Lazio ora vola davvero, Immobile è l’attaccante più prolifico della Serie A, e continuando di questo passo potrebbe davvero far volare in posizioni alte la squadra delle aquile. Inzaghi non è più sulla graticola e portando la Lazio a giocarsela per le prime posizione potrebbe diventare davvero una bella storia di resilienza, dove dal rischio della pubblica gogna iniziale il mister potrebbe passare agli elogi di tutti, rasentando l’intoccabilità.

Insomma, due momenti d’oro, due squadre in gran forma, ma quale tra le due è la più forte?

Chi è più forte tra Roma e Lazio? ► I commenti degli esperti

Leggi anche: