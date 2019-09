La Roma di Petrachi ha fatto un buon calciomercato?

Alessandro Vocalelli

Secondo me la Roma è da Champions League, nel senso che lotterà, immagino, con la Lazio per il quarto posto. E’ una stagione che è destinata a diventare un lunghissimo derby per le squadre che sono più attrezzate per raggiungere questo benedetto quarto posto. Comunque è un risultato più che altro economico, più che sportivo. Detto questo, la Roma ha preso degli ottimi giocatori, come Mkhitaryan, in extremis. Penso che Petrachi abbia fatto, nelle difficoltà, il meglio che potesse fare. Però quando lo definiamo furbo, lui stesso non si fa un complimento. Un mercato non dovrebbe essere mai furbo, dovrebbe esserci la possibilità di fare un mercato in prospettiva. Il problema della Roma non è il presente di quest’anno. A me sembra quasi che la Roma abbia fatto all in, mettendo tutte le fiche su quest’anno, poi vediamo che succede. Credo non ci sia squadra in Europa che abbia quattro giocatori in prestito a questi livelli. Questa Roma, secondo me, non è fatta per costruire. Questa squadra è fatta per cercare di cogliere il momento.