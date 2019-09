Quest’anno è una Lazio da Champions?

Nando Orsi

Le due prime partite hanno dimostrato che in questo momento la Lazio sia la squadra più accreditata tra quelle che vanno a giocarsi il posto in Champions. Tra Milan, Atalanta, Roma e Torino è quella che in questo inizio di stagione mi ha colpito di più. Però le partite sono 38, se ha la fortuna di restare in condizione fino alla fine senza infortuni andrà bene, ma se si troverà in un periodo in cui verrà a mancare qualcuno la Lazio è qualitativamente inferiore in panchina rispetto ai titolari.