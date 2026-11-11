Una mail anonima firmata “Mikhail Andropov” ha fatto scattare stamattina evacuazioni e controlli in istituti di tutta la Penisola. È la terza ondata in meno di un mese. Gli inquirenti ipotizzano un’azione coordinata di procurato allarme con mittenti falsificati.

Una mattinata di lezioni trasformata in poche decine di minuti in un’evacuazione di massa. Poco prima delle 10 di oggi, mercoledì 11 novembre, centinaia di scuole italiane hanno ricevuto una mail che annunciava la presenza di ordigni esplosivi negli edifici. Il conteggio, ancora provvisorio, varia da oltre cento a più di duecento istituti coinvolti, da Trieste alla Sicilia.



Le segnalazioni sono arrivate a scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido ai licei. Tra le città interessate figurano Trieste, Padova, Treviso, Brescia, Bergamo, Firenze, Lucca, Pescara, Frosinone, Rieti, Potenza e diversi centri siciliani, tra cui Siracusa, Ragusa e Modica.

Anche Roma non è stata risparmiata: la Prefettura ha confermato segnalazioni per una ventina di istituti, concentrati soprattutto nella zona dell’Appio-Tuscolano. L’allarme ha raggiunto anche il litorale, dove è stato evacuato il liceo Leonardo da Vinci di Maccarese.

In tutti i casi sono stati attivati i protocolli di sicurezza: studenti e personale sono stati fatti uscire dagli edifici e trasferiti in aree sicure, mentre polizia e artificieri hanno avviato le bonifiche. In alcuni istituti, terminati i controlli, gli studenti hanno già potuto rientrare in classe.

La mail e la firma

Il messaggio, con oggetto “Avviso di pericolo”, è firmato “Mikhail Andropov“, che si presenta come leader di un fantomatico “Vilayat di Misoginistan”. Il testo contiene minacce di strage contro studenti e personale e, secondo quanto riportato da diverse testate, anche una minaccia rivolta alla Presidente del Consiglio, con il riferimento a una presunta bomba nell’auto della premier.

Lo stesso pseudonimo era già comparso nei giorni scorsi nelle mail di minaccia inviate ad alcune emittenti televisive europee, nelle quali il mittente rivendicava anche gli allarmi bomba che hanno interessato decine di voli.

Evacuazioni vere, minacce false

Un punto va chiarito: le evacuazioni di oggi non erano esercitazioni. Le scuole hanno applicato le procedure di emergenza a tutti gli effetti, come previsto davanti a una minaccia esplicita. Allo stesso tempo, nei casi finora verificati non è stato trovato alcun ordigno: si tratta di falsi allarmi.

Attenzione alle conclusioni affrettate

La firma in calce a una mail, così come l’indirizzo del mittente, non costituisce una prova della sua reale provenienza. Un indirizzo di posta elettronica può essere falsificato con relativa facilità per simulare l’identità di una persona, di un’organizzazione o perfino di un’istituzione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è proprio quella di un’azione coordinata di procurato allarme realizzata attraverso la falsificazione dei mittenti.

Un nome dal suono russo o un riferimento a gruppi di matrice islamista, insomma, non bastano da soli ad attribuire la responsabilità delle minacce a un Paese o a un’organizzazione.

Quella di oggi è la terza ondata nel giro di poche settimane. Il 19 ottobre circa cento scuole italiane avevano ricevuto mail che annunciavano attentati “in nome della Sharia”, in contemporanea con episodi analoghi in Irlanda del Nord, Scozia e Ungheria. Il 2 novembre la scena si era ripetuta su scala ancora più ampia, con minacce inviate ad almeno 271 istituti. In entrambi i casi i messaggi provenivano da indirizzi falsi, attribuiti ai ministeri dell’Istruzione saudita ed egiziano.

Le modalità sono sempre le stesse: invii massicci e simultanei, testi violenti, mittenti contraffatti e nessun ordigno trovato. L’effetto, però, è reale: lezioni interrotte, famiglie in apprensione e forze dell’ordine impegnate per ore in tutta Italia. Ed è proprio questo, con ogni probabilità, l’obiettivo di chi c’è dietro: seminare paura.