L’ottava giornata di Serie A ha confermato Inter e Lazio in testa a quota 22 punti, seguite da Roma e Milan a 18 e dal Como a 17. Il nono turno, in programma tra martedì e giovedì, vedrà le due capoliste impegnate sui campi di Sassuolo e Venezia. I giallorossi ospiteranno il Cagliari, mentre Juventus e Napoli faranno visita a Genoa e Monza.

Il programma delle big comincia oggi alle 18:30 con Sassuolo-Lazio. I biancocelesti arrivano dal 2-1 contro il Parma, che ha permesso loro di mantenere il primato insieme all’Inter. L’obiettivo è dare continuità all’ottimo avvio e mettere pressione ai nerazzurri, impegnati il giorno successivo. Di fronte troveranno un Sassuolo reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Como.

Alle 20:45 toccherà alla Roma, che riceverà il Cagliari all’Olimpico. La squadra di Gasperini arriva dal 3-3 in rimonta contro il Napoli, un pareggio che ha conservato l’imbattibilità ma portato a quattro punti il distacco dalla vetta. I giallorossi cercano un successo contro un Cagliari reduce dalla sconfitta interna per 2-0 contro il Bologna.

Alla stessa ora il Como sarà impegnato sul campo del Torino. Il 2-0 contro il Sassuolo, firmato dalla doppietta di Douvikas, ha portato la squadra di Fàbregas a quota 17, a un solo punto da Roma e Milan. I lariani cercano un altro successo contro un Torino reduce dalla vittoria per 3-2 sul Monza.

Mercoledì alle 18:30 sarà la volta di Milan-Bologna. I rossoneri hanno agganciato la Roma a quota 18 grazie al 2-0 sul campo dell’Udinese e cercano un’altra vittoria per restare vicini alle capoliste. A San Siro si presenterà un Bologna rinfrancato dal successo di Cagliari, ottenuto con lo stesso risultato.

Alla stessa ora l’Inter sarà impegnata sul campo del Venezia. La squadra di Chivu arriva dal 2-1 in rimonta contro la Fiorentina, deciso nel recupero dai gol di Thuram e Zielinski, e vuole difendere il primato prima del derby. I lagunari devono invece reagire alla sconfitta per 1-0 contro il Genoa.

Alle 20:45 la Juventus farà visita al Genoa. Il 2-0 sul campo del Lecce ha riportato i bianconeri al successo dopo la pesante sconfitta con la Lazio, facendo salire la squadra a quota 14. Serve un’altra vittoria per recuperare terreno sulle prime posizioni, contro un avversario che nell’ultimo turno ha battuto il Venezia.

Sempre alle 20:45 toccherà al Napoli, impegnato sul campo del Monza. Gli azzurri di Allegri cercano tre punti dopo il 3-3 contro la Roma, maturato dopo essere stati avanti prima sul 2-0 e poi sul 3-2. Il pareggio li ha lasciati a quota 11: occorre ripartire contro un Monza reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Torino.

A chiudere la giornata sarà Fiorentina-Atalanta, giovedì alle 20:45. Dopo il 4-4 contro il Frosinone, la squadra di Sarri cerca una vittoria per migliorare una classifica che la vede a quota 10. I viola, ancora fermi a quattro punti, devono invece riscattare la sconfitta subita nel recupero contro l’Inter.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: