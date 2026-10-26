Napoli-Roma, Padovan condanna Allegri: “È fuori controllo!” | Poi la richiesta clamorosa…

Il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma è stato considerato (a detta di molti) una delle partite più belle dell’ultimo turno di campionato: ma l’espulsione di Massimiliano Allegri, lo sfogo dell’allenatore azzurro e le successive indiscrezioni sulle sue dichiarazioni contro la Roma hanno alimentato una polemica ferocissima. Questione delicata, culminata nelle due giornate di squalifica e i 10.000 euro di multa comminati al tecnico azzurro.

A Radio Radio Lo Sport, Giancarlo Padovan ha espresso un giudizio durissimo sul comportamento dell’allenatore, arrivando a paventare un ulteriore intervento della giustizia sportiva.

Napoli-Roma, Padovan attacca Allegri: “È fuori controllo, due giornate sacrosante”

L’intervento del giornalista si apre con parole particolarmente severe: “Allegri ormai è fuori controllo, decisamente fuori controllo. Non sa più trattenersi in panchina, non sa più trattenersi dopo che lo espellono”.

Una critica che si fa ancora più dura quando Padovan affronta le conseguenze disciplinari dell’episodio. “È un allenatore non sull’orlo della crisi di nervi, ma ben oltre la crisi di nervi. Non sa quel che dice, offende. Mi pare che sia sacrosanto che l’abbiano fermato per due turni”.

Nel mirino finiscono anche le parole che Allegri ha pronunciato dopo la partita lontano dai microfoni, riferendosi alla qualificazione della Roma in Champions League nella stagione scorsa. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il tecnico ha sostenuto animatamente che ai giallorossi sia stato “agevolato” l’accesso alla competizione, a discapito del Milan da lui allenato.

Dichiarazioni riportate dalla stampa, sulle quali resta da chiarire l’eventuale rilevanza disciplinare. Per Padovan, tuttavia: “Forse ci dovrebbe essere anche un’inchiesta federale per quello che ha detto sulla Roma”.

“Il Napoli non sa più difendere”: la critica tecnica e il confronto in studio

Il giudizio di Padovan cambia parzialmente quando il discorso si sposta sul campo. Il giornalista riconosce infatti i meriti tattici di Allegri, soprattutto per la scelta di schierare De Bruyne in regia, inizialmente al posto di Lobotka.

“È una scelta che ha anche pagato secondo me. Quindi il mio era un giudizio comportamentale […] dal punto di vista tecnico e tattico la partita è stata ben giocata”.

Resta però la preoccupazione per il rendimento difensivo degli azzurri, reduci da sei reti subite nelle ultime due partite.

“Il punto è che lui, la sua squadra, non sa più difendere bene. Cosa che le sue squadre hanno sempre fatto molto bene, benissimo direi”.

Il dibattito si accende. E il risultato è una discussione che distingue due piani: le scelte tecniche di Allegri, considerate almeno in parte positive, e il comportamento dell’allenatore, duramente contestato e più che criticabile.

E mentre la squalifica è già arrivata, rimane da capire se le dichiarazioni sulla Roma avranno ulteriori conseguenze.