Jimenez in formato derby spaventa l’Inter, poi arriva l’ennesima rimonta interista. La squadra di Chivu reclama (giustamente), pareggia e la ribalta, con Thuram grande protagonista di giornata. L’attaccante dell’Inter segna il gol del pareggio al 90esimo e si procura il rigore all’ultimo minuto di recupero che porta al 2 a 1 di Zielinski.

Lo stesso Thuram era stato sgambettato in area viola al 69esimo da Viery, con Mariani che dopo aver indicato il dischetto, ha evitato di fischiare. Il Var in questa stagione troppe volte è rimasto spento, in casi chiari come quello di oggi, o eclatanti come nel caso del fallo su Frattesi di ieri sera.

Al netto degli episodi, anche stavolta la squadra di Chivu ha iniziato a giocare da Inter dopo aver subito il gol. Da lì in poi sono emerse le differenze di valori delle due squadre. La Fiorentina è rimasta compatta, ha mantenuto per 90 minuti organizzazione e concretezza, ma è crollata nel finale. A Vanoli non è bastata una bella dose di fortuna per tornare a casa con i tre punti. Oltre ad alcuni interventi decisivi di De Gea, la traversa ha respinto due colpi di testa di Carlos Augusto. Non sempre è possibile rimontare lo svantaggio, non si vince uno Scudetto se si subisce sempre gol. Chivu deve sistemare una difesa che quest’anno fa acqua da tutte le parti. La determinazione e la voglia di vincere dell’Inter è straordinaria, altro risultato ribaltato, primato in classifica ritrovato in coabitazione con la Lazio di Gattuso.